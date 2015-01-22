Молодежи – особое внимание Свежий выпуск 589 Серик ТЕМИРГАЛИЕВ

С повышенной заинтересованностью сенаторы рассмотрели законопроект «О государственной молодежной политике». Документ, считают законодатели, очень актуален, поскольку разработан с целью формирования эффективной модели государственной молодежной политики, направленной на содействие социально-экономическому развитию молодежи, а также создание условий для активного участия молодых граждан в общественно-политической жизни государства. Проектом данного закона, представленного министром образования и науки А. Саринжиповым, регламентированы механизмы формирования и реализации государственной молодежной политики посредством участия молодежи в работе консультативно-совещательных органов на различных уровнях. Более того, урегулирована деятельность молодежных ресурсных центров и социальных служб, их деятельность направлена на создание условий для интеллектуального, духовного, физического, творческого развития, профессиональной подготовки и реализации предпринимательского потенциала молодежи. Предусматриваются также механизмы молодежного самоуправления. По данному законопроекту с вопросами, замечаниями и предложениями выступили сенаторы Е. Нигматулин, К. Айтаханов, Б. Айтимова, М. Бортник, Д. Кусдавлетов, М. Бактиярулы, Б. Чельпеков. После детального обсуждения палата приняла закон.

В двух чтениях рассмотрен и принят Закон «О внесении изменения и дополнения в Трудовой кодекс Республики Казахстан», непосредственно связанный с предыдущим Законом «О государственной молодежной политике». До­кументом предусматривается решение социальных проблем по содействию в трудоустройстве молодежи. В связи с этим предлагается внести изменение и дополнение в Трудовой кодекс РК в части определения срока заключения трудового договора не менее двух лет с молодым специалистом, впервые поступившим на работу; исключения при приеме на работу испытательного срока для лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, а также лиц, освоивших образовательные учебные программы в организациях образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности, но не позднее одного года со дня их окончания.

В ходе заседания был заслушан депутатский запрос сенатора К. Айтаханова о необходимости проведения мероприятий республиканского масштаба в г. Туркестане в рамках празднования 550-летия Казахского ханства.

