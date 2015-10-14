Молодежная футбольная сборная РК завершила год на предпоследнем месте в группе

В рамках квалификации ЕВРО-2017 отечественная "молодежка" провела четыре поединка и в трех из них потерпела поражение, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Минувшей ночью наши футболисты играли в гостях с фаворитом группы – сборной Англии и потерпели поражение со счетом 0:3.
В первой половине встречи казахстанцы сумели оказать должное сопротивление сверстникам из Туманного Альбиона и оставили свои ворота в неприкосновенности. Во втором тайме стараний сборной Казахстана оказалось недостаточно, чтобы избежать разгромного поражения. В воротах Станислава Павлова побывали три забитых гола, что предопределило исход противостояния.
Напомним, ранее казахстанцы сыграли в трех поединках с командами Боснии и Герцеговины, Швейцарии, Норвегии, и лишь в дебютной встрече с боснийцами нашим соотечественникам удалось одержать победу, заработав 3 очка.
На данный момент после четырех игр подопечные Саулюса Ширмялиса занимают предпоследнее место в своей группе.
Следующий поединок молодежная сборная Казахстана проведет 25 марта в родных стенах против Боснии и Герцеговины.