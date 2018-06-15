Молодежная инициатива

Максут Иржанов

Организаторами акции выступили Ассамблея народа Казах­стана и республиканское молодежное движение (РМД) АНК «Жаңғыру жолы».

Присутствовавший на ме­роприятии заместитель Председателя АНК – заведующий Сек­ретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Леонид Прокопенко подчеркнул, что целью акции «Сак­ральное наследие Улы Дала Елi» является сохранение и популяризация памятников, укрепление казахстанской идентичности и патриотизма на основе общекультурных и духовных ценнос­тей, проведение мероприятий, способствующих привлечению молодежи к реализации общест­венно значимых социальных проектов.

Он также напомнил, что 6 мая, в преддверии Дня Победы, был проведен первый этап акции. В тот день активисты облагородили места захоронений участников Великой Отечественной войны, провели ряд благотворительных и социальных мероприятий.

Второй этап акции состоялся 30–31 мая и был посвящен Дню памяти жертв политических репрессий. Представители «Жаңғыру жолы» в эти дни посетили мемориалы, провели уроки памяти.

– Вся эта работа направлена на формирование единых ценностей, в основе которых лежит общность истории, культуры, традиций народа Казахстана. Мы надеемся, что проект «Улы Дала Елi» станет постоянным и будет продолжаться в нынешнем году до самой осени. Продолжится он и в следующем, – сказал Леонид Прокопенко. – Мы начинаем третий этап у мавзолея Кабанбай-батыра, потому что именно такие личности сделали нашу страну единой, независимой. И именно такие личности должны быть примером того, как нужно любить свою Родину, свой народ.

Он также отметил, что Президент Нурсултан Назарбаев с первых дней независимости страны во главу угла ставит укрепление единства народа. Это привело к тому, что Казахстан сегодня по успешности развития находится в числе неоспоримых лидеров на постсоветском пространстве.

По словам Леонида Прокопенко, нынешняя акция носит общенародный характер, так как в ней участвуют различные организации, учреждения, люди, которым близки по духу цели и задачи молодежного движения «Жаңғыру жолы».

В ходе акции была проведена работа по облагораживанию территории мемо­риального комплекса народного батыра. В мероприятиях активное участие приняли представители государственных органов, этнокультурных объединений, члены «Жаңғыру жолы», а также представители СМИ.

Отметим также, что в этот день акция «Сакральное наследие Улы Дала Елi» стартовала в четырех регионах страны: в городах Астане и Алматы, Карагандинской и Мангистауской областях.

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