Молодежная политика И больше, и лучше

Свежий выпуск
43
Алла Серикбаева

Возрастной ценз для категории «молодежь» увеличился до 35 лет. Теперь каждый третий житель страны считается молодым.

Если ранее молодежью считались люди от 14 до 29 лет, и их насчитывалось 3,7 млн человек, то с увеличением верхнего возрастного ценза молодых людей в республике стало больше – 5,8 млн, то есть почти треть от общего населения.

Изменились и подходы к молодежной государственной политике. Так, внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты. В частности, закреплен индекс развития молодежи. Он будет рассчитываться по 35 индикаторам, которые объединены в семь сегментов: образование; здоровье и благополучие; занятость и возможности; политическое участие; гражданское участие; досуг; безопасность. За основу взят глобальный Индекс развития молодежи – Youth Development Index.

– Данный индекс наряду с общей оценкой развития и реализации государственной политики будет отражать позицию госорганов в развитии молодежи и молодежной политики, – сообщил на пресс-конференции в СЦК вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадиров.

В законодательстве закреплены социальные услуги, функции молодежных ресурсных центров без увеличения финансирования, расширены определенные понятия.

В Казахстане с 2005 года успешно реализуется проект по озеленению «Жасыл ел», который обеспечивает занятость молодежи. На законодательном уровне понятие «молодежные трудовые отряды» закреплено как «объе­динения молодежи в рамках мероприятий по организации временного трудоустройства».

Молодежь категории NEET определена как временно неустроенная, вне сферы занятости и образования. В настоящее время Министерством информации и общественного развития разработан проект казахстанской методологии расчета молодежи категории NEET, в соответствии с которым предполагается конкретизировать эти группы для обеспечения адресного подхода. Всего планируется четыре группы.

На сегодняшний день в 229 молодежных ресурсных центрах Казахстана работает более 3 тыс. человек. Существует необходимость установить их правовой статус.

– В рамках закона закреплено следующее понятие: специалист по работе с молодежью – это специалист, осуществляющий мероприятия, направленные на поддержку личностного и социального развития молодежи, имеющий необходимую квалификацию, соответствующую типовым квалификационным характеристикам, утвержденным уполномоченным органом по вопросам государственной молодежной политики, – пояснил вице-министр информации и общественного развития.

Местные исполнительные органы наделены компетенцией в части разработки программы по предоставлению льготного жилья для молодежи. Акиматы совместно с «Отбасы банком» смогут создавать их на региональном уровне.

Популярное

Все
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Коммунальщики Алматинской области жгут старые автомобильные покрышки, чтобы отогреть перемерзший водопровод
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
Действительность нашей жизни – торговля людьми. Кто в зоне риска?
В режиме инфляционного таргетирования
Практически все страны Центральной Азии и Ближнего Востока столкнулись нынешней зимой с нехваткой электроэнергии и тепла
Внеплановые последствия плановой операции
Роспуск Мажилиса Президентом стоит рассматривать как символический акт стремления к скорейшему обновлению политической системы, поскольку у казахстанцев есть запрос на реальные изменения
Мир образов и слов
Один шаг – и ты в полиции
По новым правилам и нормам
Взяли дело в свои руки
Россыпь наград
В поиске новых идей
Взрыв без огня
В Кызылорде построят дома для тех, кто пока проживает в аварийных и ветхих жилищах, а также решат вопрос с надежным водоснабжением нового жилого массива «Байтерек»
Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане
Сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Японии на Универсиаде в США
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 января
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Школьница совершила суицид в Алматинской области
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Гарвардские студенты будут стажироваться в Казахстане
Яблоки на снегу
Мёд нелегально изготавливали в ванне в квартире Атырау
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Полина Тырина поет на 11 языках. Без акцента!
Крушение самолета в Непале: пассажир снял на видео последние секунды полета
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Посольство Мексики планируют открыть в Казахстане
Еще около 5 млн га сельхозземель планируют вернуть государству в этом году
Этапы избирательного цикла
Льготные займы фермерам: животноводы встают в очередь. Подтянутся ли растениеводы?
Капшагайская «бетонка» представляет опасность. Чуть ли не каждый день здесь бьются машины
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Взяли дело в свои руки
Свежий выпуск
Один шаг – и ты в полиции
Свежий выпуск
Эффект пяти бюллетеней
Свежий выпуск
Бороться за каждый голос

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]