Молодежная политика И больше, и лучше

Если ранее молодежью считались люди от 14 до 29 лет, и их насчитывалось 3,7 млн человек, то с увеличением верхнего возрастного ценза молодых людей в республике стало больше – 5,8 млн, то есть почти треть от общего населения.

Изменились и подходы к молодежной государственной политике. Так, внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты. В частности, закреплен индекс развития молодежи. Он будет рассчитываться по 35 индикаторам, которые объединены в семь сегментов: образование; здоровье и благополучие; занятость и возможности; политическое участие; гражданское участие; досуг; безопасность. За основу взят глобальный Индекс развития молодежи – Youth Development Index.

– Данный индекс наряду с общей оценкой развития и реализации государственной политики будет отражать позицию госорганов в развитии молодежи и молодежной политики, – сообщил на пресс-конференции в СЦК вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадиров.

В законодательстве закреплены социальные услуги, функции молодежных ресурсных центров без увеличения финансирования, расширены определенные понятия.

В Казахстане с 2005 года успешно реализуется проект по озеленению «Жасыл ел», который обеспечивает занятость молодежи. На законодательном уровне понятие «молодежные трудовые отряды» закреплено как «объе­динения молодежи в рамках мероприятий по организации временного трудоустройства».

Молодежь категории NEET определена как временно неустроенная, вне сферы занятости и образования. В настоящее время Министерством информации и общественного развития разработан проект казахстанской методологии расчета молодежи категории NEET, в соответствии с которым предполагается конкретизировать эти группы для обеспечения адресного подхода. Всего планируется четыре группы.

На сегодняшний день в 229 молодежных ресурсных центрах Казахстана работает более 3 тыс. человек. Существует необходимость установить их правовой статус.

– В рамках закона закреплено следующее понятие: специалист по работе с молодежью – это специалист, осуществляющий мероприятия, направленные на поддержку личностного и социального развития молодежи, имеющий необходимую квалификацию, соответствующую типовым квалификационным характеристикам, утвержденным уполномоченным органом по вопросам государственной молодежной политики, – пояснил вице-министр информации и общественного развития.

Местные исполнительные органы наделены компетенцией в части разработки программы по предоставлению льготного жилья для молодежи. Акиматы совместно с «Отбасы банком» смогут создавать их на региональном уровне.