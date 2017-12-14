Молодежная сборная Казахстана по хоккею вырвала победу у Венгрии

Скриншот с видео
В Куршевеле казахстанская молодежная сборная по хоккею с трудом одолела венгров на чемпионате мира – 2018, сообщает Sport.inform.kz
Венгрия, несмотря на свой статус одного из аутсайдеров турнира, начала встречу с казахстанской сборной активно, ни в чем не уступая своим оппонентам. А когда Илья Рыжий получил малый штраф за подножку, венгры реализовали лишнего: с броском Петера Каратаев справился, но первым к отскочившей шайбе успел Вертеш, добив ее в ворота – 1:0.
Чуть больше двух минут потребовалось подопечным Сергея Старыгина, чтобы наказать соперника: в большинстве Самат Данияр перевел шайбу налево Муратову, который сразу же диагональю нашел Саяна Данияра, и молниеносный бросок пришелся точно в ближний угол – 1:1. На этом казахстанцы не собирались останавливаться: Гатиятов прорывался к воротам слева, но момент упустил. Затем Мухаметов, подхватив шайбу в средней зоне, совершил слаломный проход, однако защитник помешал Максиму нанести бросок. До перерыва наша сборная вышла вперед: Мелихов доставил шайбу в зону и выложил пас Гатиятову.
Во второй двадцатиминутке венгры предприняли попытку отыграться, и период прошел под их диктовку. Причем порой их преимущество было тотальным. Казахстанцы отвечали редкими контратаками, одна из которых переросла в позиционную атаку, и Орехов от синей линии мощным щелчком "прошил" вратаря венгров. А в заключительной трети венгры продолжили доминировать и смогли сравнять счет, причем казахстанцам даже не помогло присутствие на льду Кирилла Полохова, выступающего в основном составе "Барыса". Венгры могли на кураже развить успех, но в завершающей стадии от них отворачивалась удача. А одна из редких атак сборной Казахстана завершилась взятием ворот: Муратов попал в штангу, и в толчее перед воротами Бекетаев протолкнул шайбу в ворота. А за две с половиной минуты до окончания третьего периода венгры пошли ва-банк, выпустив шестого полевого игрока вместо вратаря, и Назаренко, войдя в зону, поразил пустые ворота – 5:3. Пока содержание игры команды Сергея Старыгина вызывает большие вопросы, если учесть, что большую часть игры с Венгрией наша молодежка в основном отбивалась, отдав инициативу сопернику. Венгрия- Казахстан 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)
Шайбы: 1:0 – Вертеш (Петер), 07:39 ГБ 1:1 - Данияр Саян (Муратов, Данияр Самат), 09:54 ГБ 1:2 – Гатиятов (Мелихов), 17:31 1:3 – Орехов (Бекетаев), 26:41 2:3 – Мольнар (Михай, Сандор), 46:13 3:3 – Вертеш (Тот), 51:18 3:4 – Бекетаев (Муратов) – 55:17 3:5 – Назаренко (Бекетаев) – 57:42 ПВ Вратари: Горбач – Каратаев Сборная Казахстана: Каратаев (Бояркин). Данияр См. – Орехов, Данияр Сн. – Габдуллин – Муратов. Полохов – Лазарев, Мелихов – Борисевич – Мухаметов. Рыжий – Мусабаев, Гатиятов – Назаренко – Писмаркин. Тарасов – Бекетаев, Гусейнов – Буяльский – Джангазинов.