Молодежная сборная Казахстана стартовала с победы в отборе на Евро-2017

Фото пресс-службы ФФК
Молодежная сборная Казахстана по футболу стартовала с победы в отборочном турнире к чемпионату Европы 2017 года, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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В первом матче подопечные Саулюса Ширмялиса играли на выезде против сборной Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанской "молодежки".
Счет в матче на 27-й минуте открыл Мирас Тулиев, выступающий за кокшетауский "Окжетпес". За минуту до завершения основного времени первого тайма нападающий "Актобе" Абат Аймбетов удвоил преимущество казахстанской команды.
В начале второго тайма хозяевам удалось один мяч отыграть. На 58-й минуте отличился Харис Хайрадинович. В оставшееся время командам забить не удалось, и Казахстан удержал победный счет.
Добавим, что в этой встрече из-за болезни не смог принять участие капитан казахстанской "молодежки" Рафкат Аслан.
Следующий матч в рамках отбора на Евро-2017 подопечные Ширмялиса проведут 7 сентября в Алматы против сборной Швейцарии.