Молодежная сборная Казахстана завоевала "бронзу" ЧМ по хоккею

Казахстанская молодежная сборная стала призером чемпионата мира по хоккею в группе A первого дивизиона, передает Kazpravda.kz.

В заключительном матче наша сборная одержала уверенную победу над Австрией, счет – 5:2. Таким образом, подопечные Сергея Старыгина выиграли "бронзу" турнира.

Шайбы в ворота забили: 
0:1 – 00:20 Гренц 
0:2 – 01:32 Штефан 
1:2 – 19:40 Хубер (Звергер, Кирхшлагер)
1:3 – 29:38 Волков (Незнамов, Толепберген) ГБ
1:4 – 36:19 Боровиков (Штефан) 
1:5 – 47:58 Штефан (Демьянов) ГБ
2:5 – 48:55 Гаудум (Вольф, Гаффал)

Лучшим игроком матча признан нападающий Степан Штефан. Лучшим игроком турнира в составе сборной Казахстана признан нападающий "Снежных Барсов" Алихан Асетов.

