Молодежная сборная РК по хоккею одержала первую победу на ЧМ-2019
В первом матче утешительного раунда молодежного чемпионата мира-2019 по хоккею сборная Казахстана переиграла команду Дании со счетом 4:3, сообщает Sports.kz.
Место в воротах у команды Сергея Старыгина занял Демид Еремеев. Болельщикам не пришлось долго ждать первой шайбы, ее на второй минуте провел Олег Бойко, однако соперник сумел отыграться усилиями Йонаса Рондберга (9-я), тем не менее казахстанцы ушли на перерыв с перевесом, это произошло благодаря шайбе Ернара Мусабаева (12-я). Во второй части игры разрыв увеличился усилиями Саяна Данияра (33-я). На старте заключительной двадцатиминутки вернул интригу Андреас Грундтвиг (42-я), датчане продолжали прессинговать, однако допустили ошибку в передаче и Артур Гатиятов (49-я) реализовал выход "один на один", итог подвел Мальте Сетков (58-я). 4:3 – победа казахстанцев.
Второй матч утешительного раунда Дания – Казахстан пройдет 4 января в 23:00 по астанинскому времени. Если понадобится третья игра, она состоится 5 января в 23:00.