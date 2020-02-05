Молодежные проблемы не исчезают, а только множатся от года к году – глава Сената

Под председательством Дариги Назарбаевой состоялось первое заседание Совета молодежи при Сенате Парламента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
В мероприятии приняли участие депутаты Сената Парламента, руководители министерств информации и общественного развития, образования и науки, труда и социальной защиты населения, депутаты маслихатов, представители республиканских молодежных организаций и НПО.
В приветственной речи председатель Сената отметила, что молодежь и молодежная политика постоянно находятся в центре пристального внимания государства.
"Мы все понимаем, что именно молодое поколение является главной движущей силой прогресса и развития страны. А это значит, что оно должно быть хорошо образовано, получить современную профессиональную подготовку, иметь все возможности для самореализации, для работы на благо нашего Отечества", - обратилась Дарига Назарбаева к участникам мероприятия.
По ее словам, Совет молодежи является консультативно-совещательным органом и будет рассматривать вопросы совершенствования законодательства в сфере молодежной политики.
"Хорошо известны объемы выделяемых государством средств и программы, на которые они расходуются. Но, одновременно мы видим, что многие молодежные проблемы в стране не просто не исчезают, а только множатся от года к году", - сказала Дарига Назарбаева.
В частности, она отметила, что остается острой проблема безработицы, все более заметной становится проблема социальной адаптации молодых людей, которые приезжают в города из сельской местности.
"Задача нашего Совета, его миссия – стать постоянно действующей рабочей площадкой, на которой проблемы ставятся и обсуждаются с участием общественности, исполнительной власти, законодателей, включая депутатов региональных маслихатов", - заявила спикер Сената.
В ходе заседания были определены основные направления работы Совета в 2020 году. Заместитель председателя Совета, председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Мурат Бактиярулы предложил разделить состав Совета на четыре группы и соответственно организовать их работу.
В своем выступлении исполнительный директор Национальной волонтерской сети Татьяна Миронюк подробно остановилась на Дорожной карте по развитию волонтерской деятельности в Республике Казахстан на 2019-2021 годы и выступила с рядом предложений по совершенствованию действующего законодательства.
Председатель Единой детско-юношеской организации "Жас Ұлан" Динара Садвакасова предложила поощрять на законодательном уровне трудовое воспитание детей до 14 лет, а также рассмотреть возможность проведения "Года ребенка", на примере Годов молодежи и волонтера, который позволит всесторонне пересмотреть проблемы детей. Глава верхней Палаты поддержала эти инициативы.
В заседании приняли участие министр информации и общественного развития Даурен Абаев, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, которые ответили на вопросы членов Совета.
Завершая заседание, Дарига Назарбаева подняла тему профилактики разводов среди молодежи и подчеркнула необходимость включить в план работы Совета выработку предложений по этой проблеме.
