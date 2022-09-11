Фото Н. Байбулин
Общество
Молодежный фестиваль "We are the world" прошел в Нур-Султане

Музыкальный благотворительный фестиваль "We are the world" (Мы – это мир) прошел в многофункциональном комплексе "Барыс-Арена", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената. Концерт организован в рамках VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и направлен поддержку и продвижение национальных ценностей, что созвучно с основными посылами съезда о миролюбии и единстве во имя мира.

С приветственным словом к участникам и зрителям концерта обратился председатель Сената, руководитель секретариата съезда Маулен Ашимбаев. Выразив благодарность организаторам фестиваля и артистам, он отметил символичное название концерта "We are the world" и историческое значение VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который является площадкой межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

"Предстоящий съезд станет уникальным и историческим событием. В нем примут участие выдающиеся духовные лидеры современного мира. Планируется обсудить вопросы укрепления мира, сотрудничества и диалога в современных условиях", – отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также отметил, обращаясь к молодежи, уникальность казахстанской модели развития страны и ключевую роль молодежи в распространении правильных ценностей.

"Сегодня весь мир знает нашу страну, как ответственного члена мирового сообщества. В нашей стране в мире живут более 100 этнических групп. Мы с полной уверенностью можем говорить, что Казахстан - это страна мира. Это - наше главное достояние. Суть сегодняшнего фестиваля можно выразить словами: "Казахстанская молодежь за мир!". Надеюсь, вы, как носители новой культуры, дальше будете развивать принципы мира и согласия в нашей стране", – заключил Маулен Ашимбаев.

Следом за спикером Сената на сцене "Барыс-Арена" выступили такие казахстанские творческие коллективы, как Ninety One, Orynkhan, Tamiris, Darkhan Juzz, Qonyratbayfam, MAKVIN, Мархаба Саби, Drummattack, DJ Puza и другие отечественные исполнители.

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