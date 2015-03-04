Свежий выпуск Молодежный флэшмоб в поддержку Айгуль БИДАНОВА, Семей

Свою гражданскую позицию молодежь проявила креативно, и в результате более 120 студентов несколько раз слаженно перестраивались, создавая лозунги. Прочитать их можно было лишь с высоты, они не были видны прохожим, но энергия, азарт и увлеченность активистов альянса студентов передавались всем вокруг.

Как отметил восточноказахстанский лидер молодежной организации Мустафа Кожамсеит, только в ВКО проживает более 275 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет. И яркий голос молодого поколения уверенно звучит при реализации самых важных проектов области. Буквально вчера с успехом прошел в Семее респуб­ликанский слет студенческой молодежи, посвященный 10-летию Альянса студентов Казахстана. В гостях у восточноказахстанцев побывали их друзья по АСК из всех городов страны, всего более 50 делегатов.

– Мы, молодое поколение Рес­публики Казахстан, живем в прекрасное время! Для нас открыты все дороги, предоставлены все возможности! – озвучил мнение своих ровесников лидер альянса из Шымкента Нурсултан Дуйсенбаев. – Наша страна – это лучшее место для реализации потенциала молодежи и ее всестороннего развития! Мы всецело поддерживаем проведение выборов и связываем их с именем Нурсултана Назарбаева!

Мы, молодежь, сделаем свой выбор во благо нашего будущего, ведь наш голос – это голос всего поколения и завтрашнего дня нашей Родины!

Завершился флэшмоб речевками «Алға, Қазақстан!», «Қазақстан ұланымыз!», «Мәңгілік Ел!», «Мы сделаем свой выбор!», «Это – наше будущее!».