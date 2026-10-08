Молодежный форум волонтеров предлагает провести Президент в 2027 году

Президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что важной составляющей гуманитарного сближения является волонтерское движение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент на 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана отметил, что опыт Казахстана в реализации общенационального проекта «Таза Қазақстан» мог бы получить региональное развитие, объединяя молодежь вокруг общих нравственных и гражданских целей.

– Поэтому предлагаю провести в 2027 году Молодежный форум по вопросам волонтерства под девизом «Центральная Азия – общая территория добрых дел». Непосредственные контакты между народами расширяются и благодаря росту внутрирегионального туризма, открывающего новые возможности для знакомства с историей и культурой наших стран. Мы предлагаем сформировать общий календарь крупных культурных, научных, спортивных и туристических событий в Центральной Азии и Азербайджане. Это позволит стимулировать взаимные поездки и привлекать зарубежных туристов в рамках комбинированных туров. Все предложенные меры призваны сформировать прочную гуманитарную платформу регионального взаимодействия, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства отдельно остановился на вопросах дальнейшего совершенствования Консультативных встреч.

– На мой взгляд, важно сохранить именно этот формат сотрудничества – как площадки прямого диалога лидеров, свободной от избыточной формализации. Кроме того, считаю, что эффективность нашей работы должна определяться не столько количеством предложений и инициатив, сколько их практической ценностью и результативностью. C 2018 года выдвинуто более 200 инициатив, но лишь незначительная часть этих инициатив была воплощена в жизнь. Как говорится, факты говорят сами за себя. Полагаю возможным, чтобы внешнеполитические ведомства провели инвентаризацию региональных инициатив и определили бы их актуальность и перспективность. Это позволило бы обеспечить дальнейшее эффективное функционирование нашего формата и реализацию достигнутых договоренностей, – подытожил свое выступление Президент Казахстана.
#президент #Акорда #форум

Популярное

Все
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Здоровая среда со школьной скамьи
Подготовка к саммиту СНГ
Не просто добыть, но и переработать
Будет порядок на полигоне!
Октябрьский душ на «Астана Арена»
Все под контролем
Когда история взлетает с холста
Жалобы и предложения – через QR
Угодила... в фотоловушку
Горы беспечности не прощают
Завод по производству стеклотары построят в Актобе
Распоряжение Главы государства о назначении
В крепком хозяйстве и бактерия при деле
От общественного диалога – к новой модели управления
Инфляция в Казахстане продолжила падение в сентябре
Сами же и накопили
Скончалась старейшая обладательница премии «Оскар»
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Серебряное трио Казахстана
Президент выступил на международном форуме AI & Digital Bridge-2026
От новых дорог до цифровых маршрутов
Зерновая отдача превысила прогнозы
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
День учителя отмечают в Казахстане
1 октября стартовало раннее финансирование аграриев к посевной-2027
Глобальные вызовы и поиск решений
Серебряный тандем Сметова и Абужакыновой
Кубинский голос казахской песни
Приступили к приемке свеклы
После зерновых –время подсолнечника
Султан Омана совершит двухдневный государственный визит в Казахстан
Школьники запустили свой спутник на ракете SpaceX
Состоялось бюро Курултая
Климат — не помеха: как агротехнологии меняют сельское хозяйство Кашгара
Дефицит пастбищ снижается
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады

Читайте также

Токаев назначил заместителя министра обороны
Казахстан ратифицировал Европейскую конвенцию о взаимной пр…
Токаев проводил в столичном аэропорту Султана Омана
Президент выступил на казахско-оманском бизнес-форуме

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]