Молодежный клуб «Мирас» открылся в Астане

Культура
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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В Государственном историко-культурном музея-заповеднике «Бозок» состоялось торжественное открытие молодежного культурно-просветительского клуба «Мирас».

Фото предоставлено музеем «Бозок»

Инициатива создания клуба отражает приоритетное внимание, которое Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет молодежи, формированию ее гражданской позиции, исторического сознания и патриотизма.

Как отметил Президент на IV заседании Национального курултая в Кокшетау, научные исследования, реставрация исторических памятников, проведение археологических раскопок, развитие музейного дела, изучение зарубежных архивов, возрождение национальных традиций — всю эту большую работу следует систематизировать.

Создание клуба «Мирас» стало важным шагом в реализации этой задачи. Его основная цель — развитие у учащихся интереса к национальной истории и культуре Казахстана, воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности за будущее страны.

На встречу пришли больше ста учеников столичных школ, преподаватели истории Казахстана. На церемонии открытия с приветственным словом выступили представители Управления образования города Астаны, известные историки, общественные деятели и ветераны педагогической сферы.

Со словами напутствия обратилась к участникам клуба директор музея-заповедника «Бозоқ», кандидат педагогических наук, Сауле Бурбаева. Она поблагодарила участников за проявленный интерес к проектам историко - культурного наследия. С приветственным словом также выступил руководитель управления Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Республики Казахстан Акулан Тастемир, пожелав участникам удачи и успехов в работе молодёжного клуба.

Научные сотрудники музея-заповедника «Бозоқ» Жанболат Казанбаев и Толегенулы Кажымурат поделились своими знаниями и опытом. С большим интересом слушали участники клуба, а также молодые учителя выступление Данияра Тлеугабулова, старшего преподавателя кафедры археологии и этнологии Евразийского Национального университета им. Л.Н.Гумилева, о проекте «Бозок».

Основные направления деятельности клуба включают волонтерские проекты, профориентационные мероприятия, встречи с известными учеными Казахстана. В рамках деятельности клуба планируется проведение лекций, мастер-классов, научно-популярных квестов, исторических реконструкций и познавательных экскурсий. Это поможет школьникам не только углубить свои знания об историко-культурном наследии страны, но и освоить его в практическом формате.

Одним из ключевых моментов мероприятия стала интерактивная выставка, посвященная истории и достижениям музея-заповедника «Бозоқ». Гостям был представлен план работы клуба, его миссия и основные направления деятельности.

Открытие клуба «Мирас» призвано не только укрепить связь молодого поколения с историческим прошлым, но и стимулировать его активное участие в сохранении и популяризации культурного наследия Казахстана. Клуб объединяет молодежь, увлеченную историей, археологией, этнографией, становится диалоговой площадкой для развития культуры и науки.

#музей #молодежь #Бозок

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