​Молодежный шалом стране

585
Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Гала-концерт XII Международного фестиваля Еврейского детского и юношеского творчества FREILEHE KINDER организовали и провели карагандинский филиал Республиканского еврейского благотворительного общественного объединения «Центр забота – Хэсэд Полина» и общинный центр «Шэмэш» при поддержке областной Ассамблеи народа Казахстана. Вспоминали на фестивале и знаменательные даты года – 25-летие Независимости страны и 25-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Израилем.

С поздравлениями к участникам обратился президент Ассоциации еврейских организаций РК «Мицва», член АНК Александр Барон и руководители еврейских общественных объединений. Почетными гостями мероприятия стали председатели этнокультурных объединений Карагандинской области.

Творческий форум проводится с 2005 года. Он был задуман в Караганде руководителем общинного центра «Шэмэш» Ириной Кожановской как первый шаг в создании долгосрочной образовательной программы, способной помочь развитию в юном поколении интереса к истории и культуре своего народа. И вот уже дюжину лет яркое событие собирает в летние каникулы от 100 до 200 участников 12–18 лет: музыкальные и хореографические коллективы, исполнителей еврейских общин и организаций Центрально-Азиатского региона, государств ближнего и дальнего зарубежья. Так, делегация СКО представила композицию «Городские евреи» и песню «Тек, алға!». Павлодарцы привезли масштабное музыкальное произведение «Мой Казахстан».

– Популярность фестиваля растет. Молодежь из разных стран и городов собирается вместе, учится жить в единстве и согласии. За это время форум изменился. Из просто фестиваля он вырос в лагерь-фестиваль, – говорит его бессменный руководитель Ирина Кожановская. – Помимо нашего гала-концерта, к которому в течение года готовятся дома коллективы и солисты, за неделю пребывания в Караганде они увидят и узнают много интересного, полезного для себя.

В оздоровительном лагере, арендуемом «Шэмэш» в природном уголке, вожатые проводят различные занятия, квесты и тренинги. И тут из тесного обмена мнениями рождаются и воплощаются программы развития детского и юношеского творчества, молодежного лидерства. Так создается инициативная группа еврейского юношества. Впоследствии она объединяет вокруг себя остальную молодежь, помогает воспитывать у подрастающего поколения уважение к национальной культуре и традициям, выявлять и поддерживать талантливые коллективы и исполнителей.

