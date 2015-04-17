Молодость древней игры

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Юрий ЛИФИНЦЕВ
Два первых чемпионата мира прошли в Астане и Пардубице (Чехия). И каждый раз количество стран, присылающих на них своих участников, растет. Сегодня эта древняя и увлекательная игра входит в программу Всемирных интеллектуальных фестивалей и олимпиад, в рейтинге занимает одно из первых мест. А в интернете, как нам рассказал главный судья алматинского чемпионата мира Нурлан Мамиев, в онлайн-режиме ежедневно за доской встречаются до тысячи поклонников этой игры. В тогызкумалак нынче играют порядка ста тысяч человек на всех континентах.
– Помимо количественных показателей в тогызкумалаке растет и уровень мастерства представителей многих стран, – поделился с нами Нурлан Мамиев. – В Алматы, например, сюрприз преподнес спортсмен из Германии Алексей Петерс, выигравший бронзовую медаль чемпионата мира по блицу. На глазах растет мастерство молодых ребят, приехавших к нам из Чехии. Дебютантом чемпионата был колумбиец Оскар Алваро Чика, но класс игры у него уже неплохой, да и результат есть.
В третий раз подряд чемпио­нкой мира среди женщин в классическом тогызкумалаке стала Асель Далиева. В семи партиях она одержала шесть побед и одну свела вничью. Стабильность выступлений на этих турнирах Асель объясняет даже не своим высоким уровнем игры и ни в коем случае не слабостью соперниц, а тем, что всегда находится в наилучшей спортивной форме. Тогызкумалак – это и ее хобби, и ее работа: она тренирует детишек в Шымкенте.
– Чемпионат в Алматы был очень сложным, – признается обладательница золотой медали. – Соперницы хорошо подготовились, особенно две киргизские участницы и Салтанат Сапарбекова из Казахстана. Здорово подтянулись спорт­сменки из Монголии, Чехии и других стран. С каждым годом выигрывать международные состязания все сложнее, а, значит, и интереснее.
Еще несколько штрихов к портрету чемпионки. Асель Далиева – участница 15 чемпионатов Казахстана, в одиннадцати из которых выигрывала золотые медали. Ежегодно участвует не менее чем в десяти турнирах. С одной стороны – это большой плюс спортсменке, с другой – минус для работы тренера: все-таки хотелось бы Далиевой побольше быть с детишками из своей школы, помогать начинающим постигать азы тогызкумалака, следить за ростом ребят и радоваться их победам...
Второе и третье места в турнире по «классике» завоевали Аида Керимбекова (Кыргызстан) и Салтанат Сапарбекова (Казахстан). В мужском турнире второй раз чемпионом мира стал Хакимжан Елеусинов (Казахстан), серебряную и бронзовую медали получили Жанат Каймулдин (Казах­стан) и Анарбек Джамакеев (Кыргызстан). Чемпионами мира в блице стали хозяева соревнований Серик Актаев и Салтанат Сапарбекова.
Вчера участники разыграли награды в рапиде.

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