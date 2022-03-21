В регионе в рамках празднования Наурыза организованы благотворительные и экологические акции, культурно-массовые мероприятия.

– Мы начали отмечать главный весенний праздник с традиционного дня Амал – провозвестника Наурыза, –рассказала руководитель областного управления внутренней политики Мира Казбекова. – 15 марта прошел День традиционных ценнос­тей, для населения состоялись выставки, лекции, беседы.

Благотворительные акции начались во всех районах Кызыл­ординской области с 16 марта. В них участвуют сотни волонтеров, меценаты, жители региона. 19 марта – всенародный субботник, экологические акции в этом году имеют девиз «Дерево от каждой семьи».

С 21 марта начинаются массовые развлекательные мероприя­тия. Всего их запланировано около 80. Это, например, виртуальная выставка национальных блюд «Қазақ дастарханы», караван песен «Көңілді автобус», праздничный концерт представителей областной Ассамблеи народа Казахстана «Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мейрамы» в Доме престарелых и многие другие.

А в Байконыре состоялся конкурс «Краса Наурыза-2022», «Султан Наурыза-2022». В этом традиционном состязании красоты и талантов, уже много лет устраиваемом в космическом городке в канун главного весеннего праздника, приняли участие 12 юношей и девушек – учащиеся байконырских школ и колледжей.

Конкурс на сцене городского Дома культуры проходил в три этапа. В ходе первого, который назывался «Визитная карточка», ребята показали зрителям и жюри видеопрезентации, в которых рассказывали о себе, своих семьях, буднях и праздниках, хобби, друзьях. Во втором туре девушки участвовали в показе мод «Казахский шик». Наряды они подбирали самостоятельно, важно было, чтобы в одежде, в которой выходили красавицы, сочетались современные формы и национальная атрибутика. Юноши на этом этапе демонстрировали эрудицию, логику, знания в викторине «Мудрый джигит». Вопросы задавались самые разные, в том числе и шуточные. Третий этап конкурса был самым ярким и динамичным и назывался «Шоу талантов». Каждый участник представил свой творческий номер. Конкурсанты танцевали, играли на народных инструментах, пели, показывали миниатюры, декламировали стихи и прозу.

Конкурс «Краса Наурыза-2022», «Султан Наурыза-2022» собрал множество зрителей и прошел феерически, а имена победителей прозвучали 20 марта во время массового празднования Наурыза на городской площади.