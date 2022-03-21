Свежий выпуск Молодость во всей красе! 21 марта 2022 г. 2:14 Наталья Денисова, Кызылорда В регионе в рамках празднования Наурыза организованы благотворительные и экологические акции, культурно-массовые мероприятия. – Мы начали отмечать главный весенний праздник с традиционного дня Амал – провозвестника Наурыза, –рассказала руководитель областного управления внутренней политики Мира Казбекова. – 15 марта прошел День традиционных ценностей, для населения состоялись выставки, лекции, беседы. Благотворительные акции начались во всех районах Кызылординской области с 16 марта. В них участвуют сотни волонтеров, меценаты, жители региона. 19 марта – всенародный субботник, экологические акции в этом году имеют девиз «Дерево от каждой семьи». С 21 марта начинаются массовые развлекательные мероприятия. Всего их запланировано около 80. Это, например, виртуальная выставка национальных блюд «Қазақ дастарханы», караван песен «Көңілді автобус», праздничный концерт представителей областной Ассамблеи народа Казахстана «Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мейрамы» в Доме престарелых и многие другие. А в Байконыре состоялся конкурс «Краса Наурыза-2022», «Султан Наурыза-2022». В этом традиционном состязании красоты и талантов, уже много лет устраиваемом в космическом городке в канун главного весеннего праздника, приняли участие 12 юношей и девушек – учащиеся байконырских школ и колледжей. Конкурс на сцене городского Дома культуры проходил в три этапа. В ходе первого, который назывался «Визитная карточка», ребята показали зрителям и жюри видеопрезентации, в которых рассказывали о себе, своих семьях, буднях и праздниках, хобби, друзьях. Во втором туре девушки участвовали в показе мод «Казахский шик». Наряды они подбирали самостоятельно, важно было, чтобы в одежде, в которой выходили красавицы, сочетались современные формы и национальная атрибутика. Юноши на этом этапе демонстрировали эрудицию, логику, знания в викторине «Мудрый джигит». Вопросы задавались самые разные, в том числе и шуточные. Третий этап конкурса был самым ярким и динамичным и назывался «Шоу талантов». Каждый участник представил свой творческий номер. Конкурсанты танцевали, играли на народных инструментах, пели, показывали миниатюры, декламировали стихи и прозу. Конкурс «Краса Наурыза-2022», «Султан Наурыза-2022» собрал множество зрителей и прошел феерически, а имена победителей прозвучали 20 марта во время массового празднования Наурыза на городской площади.