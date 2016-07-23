​Молодость возвращает и нечистую силу отгоняет

Пей, здоровей, радуйся

Вода настолько привычна для нас, что мы порой не замечаем ее ценности и спасительной силы. А зря!

Бесценным подарком, привезенным хаджиями из святых мест, считается вода из источника Зам-Зам, который расположен у благословенного места – возле Священной Каабы, внутри Священной мечети Аль-Харам в Мекке.

История возникновения источника связана с жизнью двух пророков – Ибрахима и его сына Исмаила. Ибрахим, по велению Аллаха, отвел в пустыню свою жену Хаджар вместе с младенцем Исмаилом и оставил их на том месте, где сейчас находится Священная Кааба. Место это было безлюдное и безводное.

Хаджар кормила сына грудью, а сама пила воду, оставленную ей Ибрахимом. Когда запасы иссякли, отправилась искать целительную влагу. Взобравшись на гору Сафа, стала рассматривать долину в надежде увидеть источник, но тщетно. Затем поднялась на другую гору – Марву, но опять безуспешно. Взмолившись Аллаху о даровании воды, она услышала его повеление вернуться к сыну. Там ее ждала радость. Рядом с Исмаилом забил родник с живительной влагой – Зам-Зам, что в переводе означает «связывать, не разбегаться». Хаджар, пытаясь остановить хлынувший поток воды, произносила именно это слово.

Как свидетельствуют предания, пророк Мухаммад говорил, что Зам-Зам – лучшая вода на Земле. Она укрепляет сердце и успокаивает при страхе, утоляет жажду и голод, несет здоровье и исполнение заветных желаний. Главное – употреблять ее с молитвой.

Многочисленные научные исследования подтвердили, что вода Зам-Зам богата полезными микроэлементами. Это и кальций, и магний, и фториды… Вода может храниться годами, не меняя состав солей и вкус. В ней нет болезнетворных микробов, несмотря на то что она не подвергается химической обработке или хлорированию. Источник Зам-Зам всегда полон влаги и никогда не пересыхает.

Всемирно известный японский исследователь доктор Масаро Емото, возглавляющий НИИ в Токио, утверждает, что вода Зам-Зам обладает свойствами, которых нет в обычной воде. Исследователя удивили не только ее уникальные свойства, но и то, что научные эксперименты, проведенные с помощью нанотехнологий, не смогли их изменить. Его удивило и то, что одна капля священной воды, добавленная в 1 000 капель простой воды, изменяет ее свойства, делая тоже священной.

Доктор Емото рассказал, что получил воду Зам-Зам у одного араба, проживавшего в Японии. Он стал ее исследовать и понял, что она не схожа по своим кристаллам ни с одной водой на Земле, откуда бы она не происходила.

Японский исследователь удивился тому, что кристаллы обычной воды изменяют свои свойства при чтении над ней басмалы – выражения «Бисмилляхир Рахманир Рахим». Оказывается, слова, которые мусульмане произносят перед началом всех своих дел, удивительным образом влияют на кристаллы жидкости, и они становятся необычайно красивыми. Такие же благотворные перемены происходят и с водой, если около нее включить аудиозапись Священного Корана.

Удивляют не только кристаллы, но и то, что небольшой водоем, размером с маленький пруд, способен ежедневно обеспечивать паломников сотнями литров воды. Причем уже не одну тысячу лет.

«Бриллианты» таблицы Менделеева

Основоположники философии SPA (Sanusper Aquam, здоровье через воду), жившие в Древнем Риме, отлично разбирались в искусстве расслабления и поддержания своего тела в наилучшей форме. Посещение терм – прообраза современных бань – в античные времена было не только частью ухода за собой, но и социальным долгом каждого горожанина.

Гигантские публичные термы, совмещающие в себе спортзал, баню, место для отдыха, ресторан, на взгляд современного человека, представляли собой настоящий курорт. Они возводились на месте гидротермальных источников, из которых била чистейшая целебная вода, поднимающаяся из глубин земли и обладающая температурой более высокой, чем окружающие ее грунтовые воды. Этот эффект достигался, как правило, за счет близости термального ключа к подземному участку вулканической активности.

Время стерло с лица земли древнеримскую цивилизацию, но оставило нам ее открытия и достижения. Одно из этих сокровищ – термальная вода и ее потрясающие свойства, ценность которых не затерялась в веках.

Миллионы лет, греясь «под боком» у древних вулканов, гидротермальные источники превратились в своеобразную коллекцию, состоящую из брома, йода, цинка, кальция, калия, серы, железа, магния… Настоящих «бриллиантов» таблицы Менделеева. Чем не коктейль здоровья?

Многие и доныне действующие источники термальной воды в большинстве своем расположены на бывшей территории Римской империи – на современных землях Франции, Германии, Чехии, Венгрии. Самый большой в мире термальный курорт находится в Будапеште. Он включает 120 источников и более 20 открытых бассейнов, часть из которых существует около 500 лет.

Местом наибольшего средоточения горячих ключей называют и американский национальный парк Йеллоустоун, где находятся 62% таких источников. В европейском регионе «горячее водоснабжение» бьет из-под земли в Аахене, БадРадкерсбурге и Карлсбаде.

Не обделен термальными радостями и Казахстан. Многим, и не только в нашей стране, известны термальные артезианские источники со слабоминерализованной радоновой водой, которые находятся недалеко от села Чунджа Уйгурского района Алматинской области. Недавние лабораторные исследования показали, что по химическому составу они ничуть не уступают известной минеральной воде «Сарыагаш», а некоторые даже превосходят.

Не менее знаменит Уйгурский район и уникальным памятником природы – Ясеневой рощей, чей возраст около 5 млн лет, и удивительным Чарынским каньоном, который называют Долиной замков.

От раны не осталось и следа

О том, что живая вода бывает не только в сказках, хорошо знают жители Рудного Алтая, передающие из поколения в поколение легенду об охотнике Рахманове, который, преследуя раненого марала, неожиданно вышел к необычному источнику. Вода в нем была настолько теплой, что от нее шел пар. В нее-то и кинулся раненый зверь. И на глазах человека произошло настоящее чудо. Марал исцелился и умчался прочь. А целительные ключи стали с тех пор называть Рахмановскими в честь охотника, открывшего их.

Теперь здесь находится санаторий «Рахмановские ключи», который расположен на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка в Восточно-Казахстанской области – в самом сердце Алтайских гор на высоте 1 760 м над уровнем моря.

Славится своими родниками и Жамбылская область. Многим известен живительный источник Аулие-бастау («Святой родник»), который находится в 35 км от Тараза и стал местом паломничества не только для казахстанцев, но и для жителей соседнего Кыргызстана.

Температура в роднике независимо от времени года всегда постоянная – плюс 16 градусов. По заключению НИИ кардиологии и внутренних болезней Министерства здравоохранения и социального развития РК, по лечебным свойствам вода Аулие-бастау сравнима с известными лечебно-столовыми водами «Кулагер-Арасан» (Боровое) и Темирлановского месторождения (ЮКО). Как утверждают специалисты, эта вода насыщена 17 жизненно важными для здоровья минералами и микроэлементами – магнием, кальцием, йодом, кремнием…

Первыми на целебную ценность источника обратили внимание чабаны, заметив, что больные овцы после водопоя выздоравливали. Теперь скот к источнику не пускают. Родник предназначен для людей, и они массово спешат к нему ежедневно, набирая воды впрок и в канистры, и во фляги. Нельзя не сказать и о том, что через 10 км родник впадает в уникальное грязевое озеро, лечебные грязи которого уже не одно десятилетие используют для лечения клиники Жамбылской области.

Назвали родник «Наташа»

В Краснодарском крае недалеко от поселка Михайловский есть необычный родник, зовется который «Наташа». Да и выглядит он соответствующе: вытекает из кувшина, который держит прекрасная девушка. Местные жители знают: из кувшина течет не просто вода, а слезы реальной Наташи, которую разлучили с любимым. К этому своеобразному памятнику природы обязательно приходят молодые люди, вступающие в брак.

Так что же случилось с Наташей? Эта история любви русской девушки и адыгейского юноши, браку которых воспротивились родственники. Бекир и Наташа решили сбежать. Покидая родной дом рано утром, девушка написала записку отцу, чтобы он ее понял и простил, однако тот устроил погоню.

Увидев, что их настигают, Бекир сильней пришпорил лошадь, а та, споткнувшись, упала. Раздался выстрел. Наташа прикрыла собой любимого, но спасти не смогла. Пуля оказалась смертельной для обоих. Вскоре на месте гибели влюбленных забил родник, который не иссякает до сих пор.

Яблоко бессмертия

Особое значение животворящим свойствам воды придают в Армении, где на эту тему существует немало сказаний и легенд. Даже огромное озеро Севан здесь воспринимают как каплю воды, пролившуюся в расщелину большого камня. И отнюдь не случайно основой сакральных сюжетов армянских художников и музыкантов нередко служили капля воды и большой камень. А родник, вырывающийся из-под камня, был символом любви к родине.

Кстати сказать, в Армении очень распространены родники-памятники, над которыми трудились мастера скульптуры и живописцы. Возле каждого высечены строки высокой поэзии, а камни украшены причудливым орнаментом и рисунками.

«Я дарю эту мечту моему народу!» – высечено на камне у родника Акн неизвестным творцом. Этому источнику издавна приписывают животворящие свойства. Есть поверье, что ежегодно в день Вознесения Христова ранним утром ангелы спускаются к его руслу и кладут в воду яблоко бессмертия. Увидеть это чудесное явление сможет тот, кто первым придет к роднику на рассвете.

Рассказывают, что в стародавние времена один благочестивый крестьянин, разыскивавший всю ночь козу, набрел на родник и увидел светящееся в воде яблоко. Но как только попытался прикоснуться к нему, оно стало невидимым. В темноте ему показалось, что кто-то опередил его. Но крестьянин не расстроился, а только улыбнулся, зачерпнул горсть холодной воды, выпил и ощутил необыкновенный прилив сил. Поднял голову от родника и увидел, что перед ним стоит его коза. И он помчался радостью делиться с другими.

Сок жизни

Соком жизни на Земле назвал воду великий Леонардо да Винчи. Этому поистине божественному подарку для людей посвящено немало проникновенных слов. Напитком мудрого человека называл ее Генри Дэвид Торо, а Антуан де Сент-Экзюпери написал: «Нельзя сказать, что ты необходима для жизни – ты есть сама жизнь». А Томас Фуллер заметил, что воду мы начинаем ценить не раньше того, как высыхает колодец. О капле воды однажды очень образно сказал Георгий Александров: «И вода вызовет пожар, будь она каплей, освещенной солнцем».

А завершить этот текст я хочу тоже словами Антуана де Сент-Экзюпери:

«Знаешь, отчего хороша пустыня? Оттого, что где-то в ней прячутся родники».