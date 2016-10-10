Молодой человек приковал себя наручниками к забору у офиса Mail.ru Group в Москве

Молодой человек приковал себя наручниками к забору у офиса компании Mail.ru Group в Москве, сообщает Kazpravda.kz. со ссылкой на сайт ren.tv.
Как утверждает парень, он является администратором одной из групп во "ВКонтакте" и даже придумал новый стиль в музыке. Своими музыкальными достижениями молодой человек хотел поделиться со своими подписчиками, но не смог. Администрация соцсети его заблокировала. Свой протест против действий администрации Сети парень выразил, приковав себя наручниками к забору, а лицо закрыл листом бумаги с изображением, которое появляется на заблокированных в социальной сети аккаунтах.
"Я решил приковать себя наручниками к зданию московского офиса, надеясь привлечь внимание к проблеме. Цель акции: добиться, чтобы в пабликах "ВКонтакте" по аналогии с Facebook появилась отдельная опция – "получать уведомления о событиях группы", – сказал он.
Как стало известно, прибывшие на место происшествия полицейские не смогли отцепить юношу от забора. На подмогу они вызвали сотрудников МЧС.
Стоит отметить, подобный способ привлечь внимание общественности к себе и своим проблемам не первый в Москве. Этой весной Татьяна Королева, называющая себя жертвой экстрасенсов, приковала себя наручниками у входа в Мавзолей на Красной площади. После чего, девушка была задержана полицейскими.