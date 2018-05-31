​Молодой, да криминальный

В Усть-Каменогорске задержали подозреваемого в серии угонов и краж из автомобилей. Им оказался парень 23 лет, который уже успел отбыть срок в местах не столь отдаленных. Он действовал бесхитростно, методом грубой силы. Высмат­ривал во дворах и на неохраняемых парковках автомобили без сигнализации. Ночью разбивал заднее стекло, забирался в салон и «под метелку» вычищал все, что представляло материальную ценность.

– Забирал автомагнитолы, барсетки, деньги, гаджеты и прочее, – рассказали в пресс-службе департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской облас­ти. – Но этого показалось мало. Сначала в микрорайоне, который устькаменогорцы неофициально называют «электротовары», он угнал Nissan Mistral, а через неделю – Toyota Land Cruser Prado.

На сегодня известно о 4 эпизодах краж из салонов автомобилей. Одна похищенная иномарка найдена. В отношении задержанного начато уголовное производство по статьям «Угон» и «Кража», проверяется его возможная причастность к совершению аналогичных преступлений.