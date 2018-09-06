​Молодой, да золотой

Удача археолога

«Казахстанская правда» уже рассказывала о блестящих результатах полевого сезона-2018 археологической экспедиции профессора Зейноллы Самашева в Тарбагатайском районе Восточного Казахстана («Что хранит Елеке сазы», от 27 июля 2018 года). Напомним: в горной долине Елеке сазы при раскопках курганов эпохи ранних кочевников обнаружили удивительные украшения из золота и самоцветов.

Сегодня погребальную колоду, вырубленную монолитом в грунте, доставили в Восточно-Казахстанский областной историко-краеведческий музей. «Казахстанской правде» удалось не только увидеть находки, но и узнать сенсационные подробности.

Местом раскопок стало отдаленное плато на высоте 1 500 м. Луга, речка, просторы. Именно такие долины с величавой красотой и небесным покоем предки выбирали для захоронения знати. Как рассказала научный сотрудник музея археолог Галина Кущ, в основном погребении VIII–VII вв. до н. э., разграбленном еще в древности, было найдено несколько бляшек в виде фигурок оленей, серьги. Но удачу археологам принесло соседнее захоронение, меньшее по размерам.

– Захоронение оказалось нетронутым, – рассказала археолог. – Сразу определили, что погребен юноша 17–18 лет. Московский антрополог Егор Китов еще будет тщательно изучать скелет, но вряд ли данные по возрасту изменятся. Находки – уникальные!

Молодой человек, как сказали бы сегодня, был мажором. На высокое положение в социальной иерархии указывают и сама Долина вождей, и богатые украшения. Органика – ткань, мех, кожа – не сохранилась. Все-таки этой истории больше 2,5 тыс. лет. А вот изделия из металла остались практически в том же виде. На шее у «царевича» была гривна – обруч из массивного рифленого золота, знак власти. Из оружия лежали кинжал и колчан со стрелами, которые специалисты оценивают как изумительные. Такие на территории Восточного Казахстана найдены впервые.

– Кинжал железный с бронзовой рукояткой, украшенной орнаментом в виде хищной кошки в знаменитом зверином стиле, – пояснила Галина Кущ. – Рисунок исключительной художественнос­ти. К ручке прикреплена интерес­ная деталь, совершенно новая, раньше такая не встречалась. Возможно, это часть крепления оружия к поясу. Кинжал вставлен в золотые ножны в форме рыбы. Изумителен колчан со стрелами. Можно разглядеть кусочки берес­ты от чехла, сохранилась золотая накладка – массивная, с тумаро­образным низом из двух половинок. Она украшена сканью и вставками из бирюзы. На колчане есть та же неизвестная деталь, как у кинжала. Наконечники стрел бронзовые. Все эти находки являются предметами искусства и представляют огромный интерес.

Рядом с костяком археологи расчистили множество золотых бляшек – в виде головы оленя с длинной волнообразной полосой-рогами, с рисунком барса, в образе маралов с рогами и безрогих. Все выполнено из массивного золота, некоторые бляшки, судя по всему, служили покрытием для какой-то основы, возможно, из дерева.

Ученые уже назвали находки уникальными, то есть такими, которые нигде до сих пор не встречались. Поражает уровень технологии при их изготовлении. Например, к каждому золотому кругляшку величиной примерно с однотенговую монетку припая­но по 4 петельки. Зачем? Чтобы можно было пришить к одежде. Как? Пока загадка.

Ясно только, что в I тыс. до н. э. мастерам-ювелирам был известен секрет микропайки, как и секрет создания крохотных золотых бисеринок. Диаметр такой микробусинки меньше миллиметра, и при этом в каждой есть отверстие!

По мнению Зейноллы Самашева, бисером были усыпаны сапоги «царевича». По другой версии, он окаймлял полы одежды. Любопытно, что 20 лет назад россыпь таких же микробусин была обнаружена в скифо-сакском кургане на российской части Алтая. Там бисером были расшиты штаны из комплекта мужской погребальной одежды. Реставраторы попробовали восстановить ткань. На создание маленького кусочка у них ушло полтора месяца. Так что усилия, которые вкладывали наши предки в изготовление убранства, были просто фантас­тическими.

– Исключительный интерес представляют бусы, – рассказала Галина Александровна. – Одни из золота, тяжелые, высочайшего ювелирного исполнения. Другие сделаны из бирюзы, сердолика, гагата. Найдены две золотые серьги: одна свернута из золотого прутка и украшена сканью, другая имеет вид бубенчика.

Восстановить и сохранить

Курган в долине Елеке сазы стал очередным звеном в цепочке фактов об историческом прошлом Восточного Казахстана. Например, пополнились знания о технологиях ювелиров скифо-сакской, или пазырыкской культуры. Если в VIII–VII вв. до н. э. золотые изделия в зверином стиле делали тяжелыми, массивными, то в IV–III вв. для украшений стали использовать тончайшую золотую фольгу. Запасы драгоценного металла пополняли самородками и золотым песком.

По словам археолога, даже в XIX веке на горных реках современных Тарбагатайского и Курчумского районов процветало старательство. А в Катон-Карагайском районе от стариков можно услышать рассказы, как желтый металл собирали, устлав русла речек бараньими шкурами.

Ученые уже пообещали реконструировать облик «царевича». Такую возможность дает хорошая сохранность черепа и костей.

– В костях рук просверлены отверстия, – дала комментарий сотрудник музея. – Считается, что это вроде для мумифицирования. Принцип мумификации в том, чтобы убрать все внутреннос­ти и сохранить кожу на костях. Такие захоронения находили в Пазырыкском урочище, там даже на черепе осталась кожа, все татуировки. Но с какой целью делали дырки в костях? Это непонятно.

Работы по реставрации уникальных находок из захоронения Елеке сазы – колчана, стрел, кинжала, украшений – возглавит питерский специалист Николай Курганов. Он уже помог казах­станским коллегам привести в порядок артефакты из кургана № 5 (женское погребение), раскопанного Самашевым в Берельской долине летом 2017 года. Кроме того, к воссозданию одежды «царевича» привлекли художника Дмитрия Позднякова из Новосибирска. Несмотря на то что не сохранилось ни малейшего лоскутка ткани, есть надеж­да реконструировать костюм по аналогии с артефактами из всемирно известных Пазырыкских курганов. Процесс этот нескорый, кропотливый. По словам специалистов, на все уйдет не меньше полутора-двух лет. Но в итоге восточноказахстанский музей получит замечательную экспозицию.

– У нас появится свой «человек Елеке сазы», – заключила Галина Кущ. – В целом в горной долине в Тарбагатайском районе расположено больше 150 курганов. Это говорит о том, что земли здесь были хорошо обжиты. У наших предков имелась четкая социальная иерархия, мастера владели развитыми технологиями.