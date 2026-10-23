Molodoy и его мальтийский трофей

Пока одни казахстанские болельщики следили за футбольными полями и хоккейными площадками, другие переживали за парня из Семея, выступающего в составе знаменитой бразильской киберспортивной команды FURIA. Данил Голубенко, известный под игровым­ именем molodoy, вместе со своими сокомандниками выиграл международный турнир Thunderpick World Championship 2026 по Counter-Strike 2. В решаю­щем матче его команда уступала российской BetBoom Team, но переломила ход противостояния и завоевала трофей – 3:2.

Для 21-летнего казахстанца это очередной заметный успех в карьере, которая еще недавно развивалась вдали от главных арен. Сегодня его знают поклонники Counter-Strike в разных странах, а за выступлениями Данила следят и в Бразилии. За звучным никнеймом стоит вполне конкретный путь: небольшие команды, переход на международный уровень и необходимость доказывать, что приглашение в известный клуб было оправданным.

Финальная часть международного клубного турнира Thunderpick World Championship прошла на Мальте с участием восьми команд и призовым фондом в миллион долларов. За трофей боролись сильные составы­ из разных стран, а FURIA предстояло еще и защитить прошлогодний­ титул. Команда Голубенко справилась с этой задачей, выиграв все четыре матча, хотя решающее противостояние растянулось на пять карт.

Для читателя, привыкшего к футболу или хоккею, устройство соревнований сначала может показаться непривычным. На виртуальной площадке встречаются две пятерки, которым необходимо выигрывать короткие раунды, выполняя игровые задачи и переигрывая соперников. Несколько раундов складываются в результат на одной карте – отдельной игровой локации. Матч между командами может включать несколько таких карт, поэтому итоговые 3:2 в финале означают три выигранные карты против двух.

FURIA добралась до решающего поединка без поражений в матчах. Сначала команда обыграла BetBoom – 2:0, затем справилась с другим бразильским коллективом, Legacy, – 2:1. В полуфинале была остановлена Aurora, выступающая турецким составом, – 2:0. Однако повторная встреча с BetBoom получилась значительно сложнее стартовой: соперник успел пройти через матчи на выбывание и в полуфинале одолел Falcons – команду саудовской организации с международным составом.

Финал начался для FURIA удачно: на Dust2 команда победила 13:6. Затем инициатива перешла к сопернику. BetBoom забрала Ancient в дополнительной­ борьбе – 19:16, а следом выиграла Nuke – 13:9. Бразильский клуб оказался в положении, когда любая следующая проигранная карта означала потерю титула.

Ответ последовал на Mirage, где FURIA выдержала напряженную концовку и победила 13:11. Все решалось на пятой карте, Cache: здесь команда Голубенко уже не позволила сопернику навязать столь же упорную борьбу – 13:6. Кубок остался у FURIA, которая выиграла этот турнир второй год подряд.

Данил завершил финальную серию с 85 результативными устранениями соперников – лучшим показателем в своей пятерке. Однако количество таких действий не является единственным мерилом мастерства: важны их своевременность, выполнение командной задачи и другие составляющие. Самым ценным игроком всего турнира признали его партнера Кайке Серато, выступающего под никнеймом KSCERATO.

Название клуба бразильское, но его состав международный. Вмес­те с Голубенко выступают бразильцы Габриэл Толедо – FalleN, Кайке Серато – KSCERATO и Юрий Сантос – yuurih, а также латвиец Марекс Галинскис – YEKINDAR. Именно эта пятерка завоевала мальтийский трофей. Здесь уместна футбольная параллель: казахстанец защищает цвета зарубежного клуба, а дома за ним следят как за своим легионером.

Финал хорошо показал, насколько команда зависит от вклада каждого. На первой карте результативно сыграл KSCERATO, а в напряженной концовке Mirage важнейший эпизод остался за FalleN: он устранил трех соперников и помог завершить карту победой. На решающей Cache своевременный обходной маневр YEKINDAR сорвал атаку BetBoom. Даже при яркой индивидуальной статистике Голубенко исход встречи складывался из совместных действий.

Для FURIA эта победа стала первым титулом в 2026 году. Команда приехала на Мальту защищать прошлогодний успех и справилась с задачей, хотя финал потребовал всех пяти карт. За первое место были предусмотрены 250 тысяч долларов призовых и еще 250 тысяч клубной доли. Это выплаты за результат команды и организации, а не личный заработок казахстанского игрока.

Путь Голубенко в большой киберспорт не был непрерывным марафоном за компьютером с раннего детства. В интервью профильному изданию HLTV он рассказывал, что в подростковом возрасте оставил игру, чтобы сосредоточиться на учебе. Вернулся уже после школы и поступления в университет, когда появилась Counter-Strike 2. Желание стать профессиональным игроком тогда получило новый импульс.

В его послужном списке появились казахстанская ALLINNERS, а затем российские DMS и AMKAL. На этом уровне Данил набирался соревновательного опыта, учился действовать в организованной команде и привлек внимание более крупных клубов. Весной 2025 года его пригласила FURIA. Для малоизвестного широкой публике казахстанца это был резкий переход к соперникам, за которыми он прежде мог следить как зритель.

Первый большой турнир в новом составе символично состоялся­ на родине – PGL Astana 2025. FURIA заняла четвертое место, а Голубенко получил поддержку казахстанских трибун. Позднее он признавал, что выступление дома придало уверенности: знание того, что зрители верят в тебя, помогало справляться с волнением.

В FURIA казахстанец играет роль снайпера. Его основное оружие – виртуальная винтовка AWP, но ценность специалиста определяется не только точностью выстрела. Необходимо правильно выбрать позицию, предугадать действия соперника, вовремя отступить или помочь партнерам. Ошибка может изменить ход раунда, а удачное решение – открыть команде путь к победе.

Уже первый сезон на высшем уровне принес Данилу серьезное признание. По итогам 2025 года HLTV поставил его на шестое место в списке лучших игроков мира. Тогда же он получил две награды самому ценному игроку турнира – на FISSURE Playground 2 и IEM Chengdu. Казахстанец сумел заявить о себе сразу на нескольких крупных соревнованиях.

Победа на Мальте продолжила эту историю. Еще недавно Голубенко выступал в небольших командах, а теперь вместе с партнерами выигрывает международные турниры и собирает болельщиков по обе стороны океана. Для казахстанских поклонников киберспорта появился еще один повод следить за FURIA: в ее составе играет наш molodoy.