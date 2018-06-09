Молодой призывник скончался при странных обстоятельствах в ВКО

Происшествия
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Фото из личного архива семьи покойного парня
21-летний солдат срочной службы Валерий Кружнов умер в военной части города Аягоз через несколько недель после принятия присяги, передает издание "Костанайские новости".

Как рассказали родственники Валерия, о смерти сына родителям сообщили 8 июня, сказав, что он умер во сне.

"Нам сказали, что он умер во сне. Ничего пока толком неизвестно. 9 июня состоится вскрытие, тело привезут в Костанай. Мы не понимаем, как он мог умереть во сне. Вопросов очень много и пока ответов нет", – говорит двоюродная сестра покойного Александра Бадакина.

Вместе с тем, по ее словам, у парня еще во время призыва обнаружились проблемы со здоровьем, ему диагностировали кардиалгический синдром. Однако Валерий, несмотря на это, решил не отказываться от военной службы, и его отправили в армию.




1 мая парень уехал из Костаная, а через несколько недель принял присягу. Направили Валерия в войсковую часть "10810" Регионального командования "Восток" в Аягозе. Он служил в роте № 2. 

Александра Бадакина отмечает, что ее брат был жизнерадостным парнем, любил рыбалку и машины. Валерий никогда не употреблял алкоголь и не курил. 

В Министерстве обороны РК подтвердили смерть призывника, сообщив, что компетентными органами по данному факту ведется расследование.

Руководство МО РК и весь личный состав Вооруженных Сил Республики Казахстан выразили глубокие соболезнования семье и родным военнослужащего.

Справочно: кардиалгический синдром – одно из основных проявлений вегетативной дисфункции, так называемые боли в сердце, чувство давления, сжатия, парестезии и т. п. в области сердца.

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