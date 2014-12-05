Свежий выпуск Молодцы, народные умельцы! Наталья КУРПЯКОВА

Можно сказать, что ремесленники переживают эпоху Ренессанса. Интерес к ремеслам, народным художественным промыслам сегодня повсеместный. Для одних это хобби, для других – профессия, государство говорит о необходимости сохранения и развития ремесел как части культурного наследия, а продукция народных мастеров становится все более востребованной и модной. О состоявшемся форуме ремесленников и участии в нем наших мастеров мы беседуем с Айжан БЕККУЛОВОЙ, председателем Союза ремесленников Казахстана, президентом ОФ Our Heritage.

– Кто из мастеров представлял в Китае Казахстан?

– В состав делегации вошли победители казахстанского конкурса «Шебер», который проводится ежегодно и становится все более зрелым, престижным, привлекает все больше участников и посетителей. Среди тех, кто поехал в Китай, уже известные художники и мастера: Сауле Бапанова с одеждой из войлока, ювелиры Аман Мукажанов, Сержан Баширов и Серик Рысбеков, мастер по вышивке биз-кесте Зейнелхан Мухамеджан. Их работы не раз отмечались на различного рода конкурсах и фестивалях. Замечу также, что и многие молодые отечественные мастера приходят на «Шебер» с очень серьезными и продуманными идеями, они проводят исследования, ищут инновационные подходы. Трепетно относится к традициям Молдасан Берикбол (победитель шеберовской номинации «Начинающий талант»), не может не восхищать идея молодого ювелира Алмаза Мукажанова изготовить серию брелоков, за основу которых взята казахская пуговица. Ведь для отечественных ювелиров пуговица была не просто функцио­нальным аксессуаром, а «говорила» о статусе владельца и уровне самого мастера. Пуговица, как предмет ювелирного искусства, может вполне стать казахстанским брендом, эдакой «фишкой» наших модельеров.

Очень хочется отметить и нашу талантливую мастерицу Ауес Сагинаеву из Мангистау. Ауес стала победителем, представив на суд жюри шекпен, сшитый из ткани, сотканной на небольшом традиционном станке орнек из вручную спряденных из верблюжьей шерсти нитей. Это изделие, кроме таланта и многолетних навыков работы, требует огромной усидчивости и терпения. Подобные шекпены будут востребованы и в наше время: они теплы, комфортны и экологичны… Кончено, для всех казахстанских участников поездка на такой престижный ремесленный форум – отличная школа, возможность заявить о себе, найти единомышленников.

– Айжан Абдыманаповна, знаю, что в городе Нантонге состоялась выставка-конкурс. Как она проходила? Какие были отзывы о работах наших мастеров?

– Программа к юбилею Всемирного ремесленного совета была обширной: парад всех участников из разных частей света, фэшн-шоу национальных костюмов из 60 стран, выставка традиционного и современного инновационного искусства и ремесла в Нантонге, ярмарка, мастер-классы, конкурсы, концерты, посещения музеев. Костюмы в стиле Западного Казахстана мастерицы Ауес Сагинаевой, выполненные по всем канонам, богато орнаментированные вышивкой бисером и шелком, не могли остаться незамеченными, и публика восторженно приняла их. Парад был также ярок. Наша делегация, 22 человека, оказалась самой многочисленной. А если учесть, что мы все были в национальных костюмах, то можете представить, какой успех мы имели у зрителей-горожан и участников!

Ювелир Сержан Баширов, как неоднократный обладатель «Знака качества» ЮНЕСКО, на своих мастер-классах демонстрировал казахские традиционные и инновационные ювелирные технологии, что не осталось без внимания посетителей выставки. Да и вообще, произведения наших ювелиров пользовались большим спросом. В экспозиции были работы четырех художников из Казахстана. Хочу похвастаться, что среди них и мой гобелен «Путешествие Черного Квадрата» (по Малевичу). Все эти работы вошли в каталог 370 лучших ремесленных изделий, присланных из 46 стран.

– Было ли чему поучиться или удивиться?

– Конечно же, удивил и восхитил всех нас масштаб юбилейных торжеств. Праздничные события разворачивались в двух городах – Донянге с населением в миллион человек и Нантонге, городе побольше, с численностью уже 6–7 миллионов. В первом расположено свыше 10 тысяч мастерских и салонов, связанных с искусством резьбы по дереву. Есть несколько крупных музеев, галерей, выставочных залов, фабрик по производству мебели ручной работы.

Замечательно, что старый завод в Нантонге был не снесен, а отдан под центр творческим людям. И то, что в этом центре акцент сделан на инновационный подход к искусству и ремеслу, регулярно проходят выставки не только китайских художников, но и мастеров со всего мира, особенно привлекает. Поражает уровень мастерства многих ремесленников, особенно в резьбе по дереву или вышивке, – часто на грани фантастики. Очень доброжелательны, открыты и приветливы сами мастера. Вызывает уважение понимание со стороны государства и частного бизнеса необходимости поддержки национальной культуры. Для примера: только одна компания выделяет на благотворительность в сфере искусства ежегодно миллион долларов…

Запомнились выставочные залы – просторные, с прекрасным выставочным и осветительным оборудованием. Люди активно ходят на выставки. Есть чему завидовать и что брать на заметку. Для всех нас эта поездка стала прекрасным опытом. Мероприятия в Китае – это как открытие богатейшей и древней китайской культуры, так и площадка для общения мастеров со всего мира.

– Говорят, зарубежные мас­тера захотели приехать на фестиваль «Шебер».

– Календарем событий казахстанского ремесленничества интересовались и коллеги из соседних центральноазиатских стран, и представители дальнего зарубежья. Многих наша страна привлекает не только как потенциальный рынок, но и с целью познания новой культуры. Тем более что казахстанские работы, которые мы демонстрируем на международных выставках, всегда вызывают живой интерес публики. Мы планируем в наступающем году пригласить в Казахстан в качестве тренера одного из лучших вышивальщиков – индуса Асифа. Договорились с ним об обучении наших мастеров вышивке в технике биз-кесте на замше, одной из великолепнейших традиционных казахских техник, увы, уже исчезнувших. Ждут приглашения на «Шебер» и другие мастера и эксперты.

– Сейчас время подведения итогов за год. Как заканчивает 2014-й Союз ремесленников?

– Конечно же, нам есть чем гордиться. Год был очень продуктивен и насыщен. Отрадно, что в дни открытия Национального музея там проходил фестиваль «Шебер. Наше Наследие». Думаю, многие жители и гости столицы смогли узнать много интересного и полезного, а представленные на конкурсе идеи сувенирной продукции могут стать казахстанскими брендами. Мы активно представляли нашу республику за рубежом: в Омане, ОАЭ, Турции, Туркменистане, России, Китае и других странах. Мне посчастливилось в октябре побывать в Италии, во Флоренции, но не в качестве туриста, а как участнику всемирного форума ЮНЕСКО «Инновации в ремесле и искусстве», и выступить с презентацией казахстанского опыта.

Не забываем мы и про наши областные представительства. Союз ремесленников продолжает деятельность по возрождению исчезающих ремесел. Поэтому могу с гордостью сказать, что благодаря поддержке Национального комитета по делам ЮНЕСКО в Казахстане наша организация смогла провести два тренинга по технике традиционной вышивке биз-кесте и подготовке команды тренеров для мастериц и преподавателей Восточного Казахстана. Средства на это обучение выделила Корея. Мы благодарны всем нашим партнерам и спонсорам – Фонду «Евразия», ЮНЕСКО, компании «Шеврон» и многим другим. Надеемся и дальше налаживать партнерские отношения с государственными структурами. Сейчас казахстанские ремесленники решили обратиться в Правительство с пакетом предложений по развитию ремесленничества как культурного наследия, идеологии и важной части экономики Казахстана.



