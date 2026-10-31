Молодые голоса республики

В Алматы подведены итоги Респуб­ликанского конкурса исполнителей традиционной песни им. Амре Кашаубаева. В течение трех дней молодые исполнители из разных регио­нов страны представляли традиции национальных песенных школ и демонстрировали свое исполнительское мастерство.

Фото: пресс-служба МКИ

Конкурс организован Казахской государственной академической филармонией им. Жамбыла при поддержке Министерства культуры и информации. Его цель – популяризация традиционного песенного искусства, поддержка молодых исполнителей и сохранение национального культурного наследия.

Жюри оценивало вокальное мастерство участников, особенности исполнительской манеры и соответствие традициям песенных школ. Имена победителей и дипломантов объявили на итоговом гала-концерте.

Победительницей конкурса стала Жайна Таргынова. Второе место разделили Кунанбай Жалын и Айдос Саниязбекулы. Третье место присуж­дено Саулету Амангазину, Аружан Сагындык и Жанарым Амангалиевой. Дипломантами конкурса стали Даурен Ораш, Маржан Аптербек, Мадияр Омиргали, Даниял Рахметолла и Айбала Бейсенова.