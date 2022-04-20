Официально Молодые художники рисуют Казахстан 20 апреля 2022 г. 8:40 Нурсултан Назарбаев посетил выставку творческих работ воспитанников Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО. Елбасы посетил выставку картин и поделок детей, организованную в Музее Первого Президента в рамках Фестиваля детского творчества «Мой Казахстан – моя земля». В ходе посещения Нурсултан Назарбаев побеседовал с юными художниками и ознакомился с новыми экспонатами тематических залов музея, сообщила пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы.