Молодые художники рисуют Казахстан

Нурсултан Назарбаев посетил выставку творческих работ воспитанников Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО.

Елбасы посетил выставку картин и поделок детей, организованную в Музее Первого Президента в рамках Фестиваля детского творчества «Мой Казахстан – моя земля».

В ходе посещения Нурсултан­ Назарбаев побеседовал с юными художниками и ознакомился с новыми экспонатами тематических залов музея, сообщила пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы.