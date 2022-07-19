Коллаж: polisia.kz
Общество
Молодые парни оборудовали крупную нарколабораторию близ Конаева

Лаборатория по изготовлению синтетических наркотиков выявлена возле Конаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Нарколаборатория была оснащена необходимым оборудованием, используемым для изготовления синтетического наркотика мефедрон. Объект представлял из себя огороженный участок с двумя нежилыми домами. На его территории были задержаны трое парней в возрасте 21-23 лет, один из которых житель Алматы, двое других – из соседнего Илийского района.

При осмотре полицейские обнаружили большое количество пластиковых емкостей с жидкостями и порошкообразные вещества. А также измерительную шкалу, вытяжки, респираторные маски, цилиндрическую металлическую емкость и т.д.

"Из общей массы изъятых веществ был произведен отбор образцов, признанные экспертизой наркотическим средством мефедрон общей массой 52,86 грамм. Вместе с тем во время спецоперации изъято около двух тонн прекурсоров. Сейчас по факту проводится уголовное расследование", – сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.

На время расследования одного из задержанных поместили под стражу. В отношении двух других избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке".

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