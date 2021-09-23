Кинофестиваль, цель которого – выявление и поддержка талантливых режиссеров, актеров, операторов, организован в рамках празднования 30-летия Независимости и Дня города, под эгидой программы «Рухани жаңғыру».

– Фестиваль имеет символическое значение, так как проходит в год 30-летия Независимости, в сердце Европы и Азии, на берегу их главной водной артерии. Надеемся, что в будущем кинофестиваль станет крупным культурным событием международного масштаба, – отметил заместитель акима Западно-Казахстанской области Бакытжан Нарымбетов.

Для участия в фестивале поступило более ста заявок из Казахстана, России, Кыргызстана, Армении, Азербайджана, Грузии, Таджикистана, Франции, Беларуси. 31 фильм был представлен жюри, в составе которого заслуженная артистка Казахской ССР легендарная Меруерт Утекешова, заслуженная артистка РК Алтынай Ногербек, режиссер и сценарист Ерлан Нурмухамбет, юморист и актер Нурлан Коянбаев, кино­оператор Канатжан Мырзагалиев, директор телеканала «Акжайык» Асланбек Губашев.

– Мне близки и театр, и кинематограф. Кино – удивительный мир. Молодые снимают фильмы по-особенному, они не могут жить без кино, и у них сегодня есть возможности для реализации творческих замыслов. Уверена, кинофестиваль станет хорошим опытом для режиссеров и артис­тов, – отметила обладательница орденов «Құрмет» и «Парасат» Меруерт Утекешова, которую на фестивале поздравили с 70-летним юбилеем.

Разножанровые ленты, созданные в разных странах, оказались самобытными, интересными, поднимающими актуальные темы. Выбрать победителей было непросто.

Лучшим фильмом в конкурсе короткометражного игрового кино названа «Обуза» режиссера Манзарали Шерали из Таджикистана, приз за лучшую женскую роль получила Саодат Сафарова, сыгравшая в этом фильме главную роль. Номинация «Лучшая мужская роль» – у украинского актера Евгения Ламаха в фильме «Бульмастиф», отмечена и художник-постановщик картины Ольга Злобина. В номинации «Лучший режиссер» победил Шохжахон Субхонов из Узбекистана (фильм «Анвар»). Лучший сценарий написала Айгерим Калмукаметовов («Кудаша кыз»).

Номинация «Лучшая операторская работа» у Алисы Тареличевой («Ормо», Грузия, Россия, Украина). Лучшим документальным фильмом названа «Скользкая дорога» режиссера Гульнары Айтмаматовой из Кыргызстана. Приз зрительских симпатий – у «Бойцовской рыбки» российского режиссера Сергея Батаева. Специального приза жюри удос­тоен уральский режиссер Аманат Ырагалиев за фильм-рассказ «Нагашыма».

В рамках фестиваля состоялась казахстанская премьера фильма «Конокрады» режиссера Ерлана Нурмухамбетова. В главной роли – призер Каннского кинофестиваля актриса Самал Еслямова, ставшая почетным гостем фестиваля.

– «Jaiyq Film Fest» – хорошая инициатива как для региона, так и для Казахстана в целом. Пусть такие встречи, где будут говорить об искусстве и культуре разных стран, станут постоянными, – пожелала собравшимся Самал Еслямова.

Также для юных любителей кино прошли мастер-классы Дариги Бадыковой и Рамазана Амантая и презентация республиканского киножурнала «Жас толкын», выпущенного по инициативе Ми­нистерства культуры и спорта.