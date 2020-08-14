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Молодые ученые Казахстана поддержали праймериз партии "Nur Otan"
13 августа 2020 года состоялась ZOOM-конференция с участием молодых ученных Казахстана, передает Kazpravda.kz.

Модератором конференции выступил соучредитель "STEM АКАДЕМИИ" Абуталип Мутали. В онлайн-встрече приняли участие исполнительный директор Ассоциации "Болашак" Лаура Демесинова, член Ассоциации политических исследовании и секретарь Совета молодых ученых ЕНУ Индира Рыстина, председатель Альянса молодых ученых Асия Ермухамбетова, научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч.Валиханова Алмас Жунисбай, заведующий отделением кардиохирургии Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова Бауыржан Ракишев и заведующий отделом Национального центра биотехнологии Максат Жабагин.

В ходе конференции молодые ученные выразили поддержку партийным праймериз, и проявили готовность принять в них участие. Лаура Демесинова отметила, что многие выпускники программы "Болашак" со всего Казахстана намерены участвовать в праймериз.

Индира Рыстина, в свою очередь, указала, что молодые ученые видят в праймериз для себя большую возможность. Кроме того, она предложила открыть специальность "Политические технологии" в магистратуре ЕНУ и ввести образовательные модули для студентов и магистрантов по избирательным технологиям с опытом праймериз.

Участники онлайн-встречи активно интересовались правилами проведения праймериз, условиями и этапами процесса, порядком голосования и т.д.

Молодые ученые указали на важность знаний кандидатами отраслевых проблем, а не только актуальных для того или иного региона вопросов. В качестве примера они привели себя: хорошо разбираясь в отдельных предметах, они могут не знать о специфике района, города, области. Поэтому они выдвинули предложение – говорить на предстоящих дебатах не только о проблемах, привязанных к регионам, но и к отраслям.

"Партия никаких ограничений не ставит. Конечно, если вы намерены стать депутатом от определенной местности, то, должны быть осведомлены о всех волнующих жителей темах. Цель праймериз – выявить на конкурентной основе лидеров, которые знают о проблемах, и имеют четкий план по их решению. Вместе с тем, предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты пройдут по пропорциональной системе. Избиратели будут голосовать за партийный список", – отметил Ерлан Карабалаев.

Напомним, что выдвижение и регистрация кандидатов начнутся 17 августа и продлятся до 28 августа включительно. На подготовку к агитации кандидатам будет отведено 7 дней - с 31 августа по 6 сентября.

С 7 сентября по 3 октября пройдет агитация кандидатов, в том числе публичные дебаты - с 14 по 30 сентября. Дебаты будут проходить посредством специальной информационной системы "Праймериз" с трансляцией на официальных аккаунтах партии.

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