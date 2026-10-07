Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России

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Представители Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова получили три награды на международных кинофестивалях в Канаде и России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

По данным ведомства, на Loon Film Festival в Оттаве студент третьего курса Ерхат Ерсайынов занял третье место с фильмом «Потерянный остров».

Фестиваль объединяет игровые, документальные, анимационные и экспериментальные фильмы, посвященные природе, миру и защите животных, и направлен на поддержку молодых кинематографистов.

Еще две награды представители Академии получили на IV Международном студенческом фестивале «Восхождение» в Москве.

В конкурсную программу вошли 50 фильмов из семи стран СНГ. Фильм «Пуповина» выпускника образовательной программы «Режиссура анимации» Бауыржана Адаева победил в номинации «Лучшая режиссура анимационного фильма».

Картина «Май» студента четвертого курса направления «Режиссура игрового кино» Мырза Махамбета удостоена специального приза жюри «За первые шаги в актерском мастерстве».

IV Международный студенческий фестиваль «Восхождение» прошел в рамках форума «Кинообразование: совместные образовательные проекты государств СНГ» во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С.А. Герасимова.