Молодых людей приглашают принять участие в проекте "100 новых лиц Казахстана"

С 1 октября начался прием заявок кандидатов на участие в проекте "100 новых лиц Казахстана", реализуемом в рамках программы модернизации общественного сознания "Рухани жаңғыру", передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
Проект "100 новых лиц Казахстана" – это история людей разных возрастов, этносов, которые преуспели в годы независимости, проживая в регионах страны.
Цель проекта – представить общественности конкретных людей, которые делают современный Казахстан своими умами, руками и талантами, продвигая идеи успеха, конкурентоспособности, прагматизма и образования, вносят значительный вклад в развитие страны.
Проект в 2019 году посвящен Году молодежи. В конкурсе может принять участие любой желающий казахстанец до 39 лет.
Кандидаты могут заполнить заявку на сайте и записать видео о своих достижениях по своему усмотрению. Заявки принимаются с 1 октября по 1 ноября 2019 года.
К участию в проекте приглашаются граждане, работающие на развитие культуры, здравоохранения, науки, общества, бизнеса, спорта.
Проект "100 новых лиц Казахстана" – это история людей разных возрастов, этносов, которые преуспели в годы независимости, проживая в регионах страны.
Цель проекта – представить общественности конкретных людей, которые делают современный Казахстан своими умами, руками и талантами, продвигая идеи успеха, конкурентоспособности, прагматизма и образования, вносят значительный вклад в развитие страны.
Проект в 2019 году посвящен Году молодежи. В конкурсе может принять участие любой желающий казахстанец до 39 лет.
Кандидаты могут заполнить заявку на сайте и записать видео о своих достижениях по своему усмотрению. Заявки принимаются с 1 октября по 1 ноября 2019 года.
К участию в проекте приглашаются граждане, работающие на развитие культуры, здравоохранения, науки, общества, бизнеса, спорта.