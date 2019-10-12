Молодых людей приглашают принять участие в проекте "100 новых лиц Казахстана"

Общество
Изображение предоставлено источником
С 1 октября начался прием заявок кандидатов на участие в проекте "100 новых лиц Казахстана", реализуемом в рамках программы модернизации общественного сознания "Рухани жаңғыру", передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.    

Проект "100 новых лиц Казахстана" – это история людей разных возрастов, этносов, которые преуспели в годы независимости, проживая в регионах страны.

Цель проекта – представить общественности конкретных людей, которые делают современный Казахстан своими умами, руками и талантами, продвигая идеи успеха, конкурентоспособности, прагматизма и образования, вносят значительный вклад в развитие страны.

Проект в 2019 году посвящен Году молодежи. В конкурсе может принять участие любой желающий казахстанец до 39 лет. 

Кандидаты могут заполнить заявку на сайте и записать видео о своих достижениях по своему усмотрению. Заявки принимаются с 1 октября по 1 ноября 2019 года.

К участию в проекте приглашаются граждане, работающие на развитие культуры, здравоохранения, науки, общества, бизнеса, спорта.

Популярное

Все
Технологии чистого будущего
Новый центр для научных проектов
Цифровой драйв большого спорта
Повысить интерес к книге
13 медалей из Шэньчжэня
Казахстанский финал в Японии
Дана высокая оценка
Важен голос каждого
Первый гол Дастана в «Челси»
Комфортный отдых без ущерба для природы
Обеспечить равный доступ
Новоселье в Сайраме
Литые мосты автомобильного партнерства
Ветерана-фронтовика Илью Кудина поздравили с днем рождения
Особый инструментарий металлургов
Защита от паводков требует денег
От концепции – к национальной стратегии
ИИ сразится с саранчой
Порядок – дело общее
Безопасный мир
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Готовить специалистов нового поколения
Большие перспективы для села
Атырау становится центром вагоностроения
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Назван лучший футболист чемпионата мира - 2026
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Мир прекрасный и удивительный
Токаев произвел ряд назначений
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
Продукцию из регионов привезут на сельхозярмарку в Астану
Барьер от наводнений
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
СКО: территория партнерства
Лето перемен
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления

Читайте также

Урок как праздник
Ветерана-фронтовика Илью Кудина поздравили с днем рождения
Новоселье в Сайраме
Максимальный размер единовременной выплаты по беременности …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]