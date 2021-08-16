Молодых поддержит «Дарын»

Конкурс на соискание «Дарын» Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан объявило 20 мая 2021 года, а 10 августа прием документов соискателей завершился. И если в 2020 году было принято 160 заявок, то в этом – 237.

Количество заявок по номинациям выглядит следующим образом: «Наука» – 55, «Эстрада» – 9, «Классическая музыка» – 18, «Народное творчество» – 21, «Дизайн и изобразительное искусство» – 7, «Театр и кино» – 47, «Спорт» – 22, «Литература» – 18, «Журналистика» – 7, «Общественная деятельность» – 33.

Напоминаем, что государственная молодежная премия «Дарын» присуждается ежегодно в целях поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения. Удостоенным премии присваивается звание «Лауреат государственной молодежной премии «Дарын», вручаются диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение.

Провести церемонию награждения лауреатов планируется ко Дню Независимости Респуб­лики Казахстан.