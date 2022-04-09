Происшествия
Молодых супругов нашли повешенными в Капшагае

В городе Капшагае были обнаружены тела молодой супружеской пары. В настоящее время выясняются все обстоятельства по факту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

«Тела супружеской пары (22-летнего парня и 18-летней девушки) обнаружены 8 апреля в Капшагае близ одной из АЗС. Тела потерпевших находились в подвешенном состоянии. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области

По предварительным данным полицейских, супруги могли покончить с собой. В настоящее время выясняются все обстоятельства по факту.

«Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинской экспертизы. В интересах следствия более подробная информация не разглашается», – добавили в пресс-службе ведомства.

Фото: ДП Павлодарской области

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