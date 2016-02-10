​Молодым открываем дорогу

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Рэм МИХАЙЛОВ, Атырау

Проект направлен на создание возможностей для трудоустройства выпускников вузов. Его реализация включает несколько направлений: выявление талантливых специалистов, предоставление возможности участникам реализовать свой профессиональный потенциал, а также – трудовая социализация молодежи и повышение ее конкурентоспособности.

– Мы подписали соглашения о прохождении производственной практики, а в последующем и возможном трудоустройстве студентов, оставшихся без попечения родителей. Если сегодня в проекте участвуют три предприя­тия, то в скором времени их число превысит 20. Думаю, это действенная мера поддержки молодых людей, – сказал председатель Атырауского областного филиала молодежного крыла «Жас Отан» Аскар Бопылдыков.

В проекте участвуют Атырауский нефтеперерабатывающий завод, областные филиалы АО «КазТрансГаз Аймак» и КТЖ. В будущем среди участников будут значиться и госорганы.

Студентка Атырауского института нефти и газа Гульханым Отешка­лиева осваивает специальность, посвященную материаловедению и технологии новых материалов.

– После окончания вуза надеюсь работать в нефтегазовой сфере – хочу посвятить себя нефте­переработке. Так как в этом деле активно внедряются инновационные технологии, благодаря полученным знаниям я смогу принести пользу, – уверена Гульханым.

Проект «Сәтті қадам» реализуется в регионе уже четвертый год, за это время удалось трудоустроить сотни молодых людей. Только в прошлом году были трудоустроены практически все 60 выпускников, прошедших производственную практику в рамках данного проекта. 

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