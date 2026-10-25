Молодым спортсменам в Казахстане упростили условия трудоустройства

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В Казахстане спортсмены, имеющие среднее образование, смогут работать инструкторами-спортсменами и получать зарплату из бюджета. Министерство туризма и спорта внесло соответствующие изменения в квалификационные требования по предписанию Высшей аудиторской палаты, передает Kazpravda.kz.

Ранее для трудоустройства на эту должность требовалось профильное высшее, техническое и профессиональное либо послесреднее образование. Из-за этого молодые спортсмены, которые еще учатся, не могли быть приняты на работу и получать зарплату, даже если представляли Казахстан на международных соревнованиях.

«По итогам аудита Министерству рекомендовано снизить квалификационные требования для должности инструктор – спортсмен в части наличия высшего (или послевузовского) образования по направлению подготовки кадров: педагогические науки по специальности «Физическая культура и спорт» или технического и профессионального, послесреднего образования по специальности «Физическая культура и спорт» или общего среднего образования при зачислении в состав национальной сборной команды Республики Казахстан по виду (видам) спорта. Так, данное требование не позволяло принимать на должность инструктора – спортсмена и оплачивать труд молодых спортсменов, продолжающих обучение в колледжах и не имеющих оконченного профессионального образования или общего среднего образования (11 классов), защищающих честь страны на международных соревнованиях. Что в свою очередь, не стимулировало молодых атлетов совмещать спортивную карьеру с учебой», — сообщили в ВАП.

В ведомстве отметили, что прежние требования создавали сложности для молодых атлетов. В отдельных видах спорта спортсмены начинают выступать на крупных международных соревнованиях еще до завершения профессионального обучения. Например, в художественной гимнастике, синхронном плавании и фигурном катании участие во взрослых международных соревнованиях допускается с 16 лет.

Изменения внесены по итогам государственного аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на подготовку спортсменов. Новые требования позволят атлетам совмещать спортивную карьеру с учебой.