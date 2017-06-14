Молоко горнякам не отменят Статьи 562 Лилия Мухитова

Вопрос об исключении из рациона горняков молочных продуктов, как ранее сообщали отдельные СМИ, не ставится, сказал, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга, вице-министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов. Создана рабочая группа, которая рассматривает улучшение питания для этой категории. И, возможно, молоко в свете последних научных доводов будет заменено на какой-то другой равноценный продукт, но только при согласии самих работников.



Кроме этого, планируется улучшить условия труда женщин. На сегодня список наиболее вредных, опасных и тяжелых профессий, где запрещено применение женского труда, охватывает 287 специальностей.



– Мы ежегодно актуализируем этот список. Сейчас решили совместно с нашими социальными партнерами и Ассоциацией деловых женщин Казахстана еще раз вернуться к этому вопросу. Некоторые виды производств, благодаря внедрению технологических процессов, позволяют работать без отрицательного влияния на здоровье, – сказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.



Растет количество заключаемых индивидуальных трудовых договоров – в прошлом году на 60 тыс. больше по сравнению с 2015 годом. Коллективными договорами охвачены практически все крупные и средние предприятия страны.



Также глава ведомства напомнила, что с принятием нового Трудового кодекса было оговорено реальное социальное парт­нерство обеих сторон. Каждая компания определяет акты работодателя, которые должны согласовываться с работниками, к примеру, доплата за сверхурочные или работу в выходные дни, выполнять которую последний может только по собственному желанию. Если же работодатель нарушает эти нормы, то работник может обратиться к трудовым инспекторам.



А вот деятельность последних необходимо усовершенствовать. Возвращать трудовых инспекторов из ведения местных исполнительных органов обратно в министерство никто не собирается, но нужно добиваться, чтобы они обеспечивали соблюдение трудового законодательства в своем регионе. И не только штрафными санкциями и проверками.



Посещая вредные производства, инспекторы имеют право представлять рекомендации, которые являются обязательными для работодателя. Рассматривается вопрос о том, чтобы предписания трудовых инспекторов вошли в перечень исполнительных документов, что активизировало бы работу по возвращению долгов по заработной плате.



Прокомментировала министр и практику заемного труда, широко используемую в развитых странах.



– Есть три формата заемного труда, – сказала Тамара Дуйсенова. – В первом случае организация отправляет своего работника в другую компанию, при этом последняя не отвечает за защиту его прав. Такой формат неприемлем для Казахстана. Второй формат дает возможность прикомандирования работника от одного юридического лица к другому, при этом будут оговариваться все условия и режим работы. Этот вариант планируется рассмотреть более детально, чтобы оценить, насколько возможно реализовать его в Казахстане. По третьему формату частное агентство занятости может направлять работника, например, к физическим лицам. В этом случае будут заключаться трехсторонние договоры между агентством, работником и физическим лицом, которое принимает его на работу. Такой формат заемного труда считается наиболее благоприятным.



В случае нарушения трудовых прав, особенно если работники боятся обращаться напрямую к начальству, рискуя остаться без работы, председатель Федерации профсою­зов РК Абельгазы Кусаинов посоветовал создавать профсоюзы. Нелицеприятные факты, когда люди не получают зарплату, работают без отпусков и слишком продолжительный рабочий день, особенно часты в горно-металлургическом и нефтегазовом секторе. Более тысячи предприятий функционируют без трудовых соглашений.



– Это тоже безобразие! Принимают на работу, говорят на испытательный срок, человек отработает 10–12 дней, а ему ничего не платят. Говорят: ты нам не подходишь. Так не должно быть! – возмутился Абельгазы Кусаинов.



По его данным, в Казахстане существует два республиканских объединения профсою­зов. В них состоят более 3 млн человек, или почти половина всех наемных работников страны. Кроме того, есть 38 отраслевых, 23 территориальных и 404 локальных проф­союзных объединений.

