Молоко горнякам не отменят

Вопрос об исключении из рациона горняков молочных продуктов, как ранее сообщали отдельные СМИ, не ставится, сказал, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга, вице-министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов. Создана рабочая группа, которая рассматривает улучшение питания для этой категории. И, возможно, молоко в свете последних научных доводов будет заменено на какой-то другой равноценный продукт, но только при согласии самих работников.
Кроме этого, планируется улучшить условия труда женщин. На сегодня список наиболее вредных, опасных и тяжелых профессий, где запрещено применение женского труда, охватывает 287 специальностей.
– Мы ежегодно актуализируем этот список. Сейчас решили совместно с нашими социальными партнерами и Ассоциацией деловых женщин Казахстана еще раз вернуться к этому вопросу. Некоторые виды производств, благодаря внедрению технологических процессов, позволяют работать без отрицательного влияния на здоровье, – сказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.
Растет количество заключаемых индивидуальных трудовых договоров – в прошлом году на 60 тыс. больше по сравнению с 2015 годом. Коллективными договорами охвачены практически все крупные и средние предприятия страны.
Также глава ведомства напомнила, что с принятием нового Трудового кодекса было оговорено реальное социальное партнерство обеих сторон. Каждая компания определяет акты работодателя, которые должны согласовываться с работниками, к примеру, доплата за сверхурочные или работу в выходные дни, выполнять которую последний может только по собственному желанию. Если же работодатель нарушает эти нормы, то работник может обратиться к трудовым инспекторам.
А вот деятельность последних необходимо усовершенствовать. Возвращать трудовых инспекторов из ведения местных исполнительных органов обратно в министерство никто не собирается, но нужно добиваться, чтобы они обеспечивали соблюдение трудового законодательства в своем регионе. И не только штрафными санкциями и проверками.
Посещая вредные производства, инспекторы имеют право представлять рекомендации, которые являются обязательными для работодателя. Рассматривается вопрос о том, чтобы предписания трудовых инспекторов вошли в перечень исполнительных документов, что активизировало бы работу по возвращению долгов по заработной плате.
Прокомментировала министр и практику заемного труда, широко используемую в развитых странах.
– Есть три формата заемного труда, – сказала Тамара Дуйсенова. – В первом случае организация отправляет своего работника в другую компанию, при этом последняя не отвечает за защиту его прав. Такой формат неприемлем для Казахстана. Второй формат дает возможность прикомандирования работника от одного юридического лица к другому, при этом будут оговариваться все условия и режим работы. Этот вариант планируется рассмотреть более детально, чтобы оценить, насколько возможно реализовать его в Казахстане. По третьему формату частное агентство занятости может направлять работника, например, к физическим лицам. В этом случае будут заключаться трехсторонние договоры между агентством, работником и физическим лицом, которое принимает его на работу. Такой формат заемного труда считается наиболее благоприятным.
В случае нарушения трудовых прав, особенно если работники боятся обращаться напрямую к начальству, рискуя остаться без работы, председатель Федерации профсоюзов РК Абельгазы Кусаинов посоветовал создавать профсоюзы. Нелицеприятные факты, когда люди не получают зарплату, работают без отпусков и слишком продолжительный рабочий день, особенно часты в горно-металлургическом и нефтегазовом секторе. Более тысячи предприятий функционируют без трудовых соглашений.
– Это тоже безобразие! Принимают на работу, говорят на испытательный срок, человек отработает 10–12 дней, а ему ничего не платят. Говорят: ты нам не подходишь. Так не должно быть! – возмутился Абельгазы Кусаинов.
По его данным, в Казахстане существует два республиканских объединения профсоюзов. В них состоят более 3 млн человек, или почти половина всех наемных работников страны. Кроме того, есть 38 отраслевых, 23 территориальных и 404 локальных профсоюзных объединений.