Молоко и мед для школьников Свежий выпуск Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

По словам градоначальника Темирбека Касымжанова, таким образом исполнительная власть, с одной стороны, оказывает поддержку отечественным предпринимателям, а с другой – последовательно реализует меры по обеспечению горячим питанием школьников областного центра. И совсем не случайно выбор пал именно на молочную продукцию ТОО «Восток-Молоко», ТОО «Эмиль» и мед КХ «Пасека.

Во-первых, восточноказахстанские бренды пользуются повышенным спросом у горожан. Во-вторых, специально для ученических обедов на этих предприятиях еще в прошлом году запустили линии по розливу молока и расфасовке меда в мини-упаковках. В ТОО «Восток-Молоко», к примеру, питьевое молоко выпускается в бутылочках по 0,2 литра. А в крестьянском хозяйстве «Пасека» сладкую продукцию для ребятишек расфасовывают в 10-граммовые блистеры.

– Мы приобрели специальную автоматизированную линию как раз для этих целей. Спасибо бывшему акиму области Бердыбеку Сапарбаеву, поскольку идея принадлежит именно ему, – говорит руководитель КХ «Пасека» Валерий Касымбаев.

На сегодня 4 142 учащихся городских школ из социально незащищенных слоев населения ежедневно обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Все дети, обучающиеся с первого класса по четвертый, без исключения получают молоко и мед также за счет государства.

В 2015 году только на молочную и сладкую продукцию для усть-каменогорских школьников в местном бюджете пре­дусмотрено 107,5 млн. тенге.



