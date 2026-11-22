В Астане вступил в строй новый молочный завод, способный перерабатывать не менее ста тонн сырья в сутки

фото Игоря Бургандинова

Предприятие намерено занять свою нишу на столичном рынке молочных продуктов, предложив покупателям их широкий ассортимент.

Молоко, кефир, ряженка, йогурты, творог – привычные продукты, практически ежедневно появляющиеся на столах казахстанцев. Однако за каждой упаковкой стоит целая производственная цепочка: от фермерского хозяйства до перерабатывающего предприятия и магазинной полки. Теперь еще одним ее звеном стал новый молочный завод в Астане, где побывал корреспондент «Казахстанской правды».

В строительство молокоперерабатывающего предприятия вложены значительные средства: 5,5 млрд тенге заемного финансирования, собственные капиталовложения владельца бизнеса составили 20%. В финансировании также участвовали социально-предпринимательская корпорация и столичный фонд развития предпринимательства. На первых порах завод намерен выпускать от 30 до 35 наименований молочной продукции под брендом «Несибе».

Причем речь идет не только о привычном питьевом молоке и кефире. В ассортименте предус­мотрены топленое молоко, ряженка, питьевые и густые йогурты, сметана различной жирности, творог. Со временем продовольственную линейку планируют расширять.

Как рассказал генеральный директор RnR Group Виталий Долженко, одним из преимуществ нового производства станет собственная сырьевая база. Компания располагает четырьмя хозяйствами в Павлодарской области. Кроме того, молоко будет поступать от партнерских сельхозпредприятий Карагандинской области, расположенных в 60–90 км от завода.

Таким образом, предприятие выстраивает собственную цепочку поставок, в которой сырье с казахстанских ферм превращается в готовую продукцию непосредственно в столице. Близость поставщиков и рынка сбыта позволит сократить время доставки и транспортные расходы.

Впрочем, современный молочный завод – это уже далеко не только резервуары, трубы и линии розлива. Все большую роль здесь играют цифровые технологии. На новом предприятии практически все производственные процессы автоматизированы. Оборудование дает возможность поддерживать необходимые параметры переработки и сводить к минимуму влияние человечес­кого фактора.

– Мы исключаем саму вероятность ошибок персонала, чтобы все заданные автоматике алгоритмы и технологии были выполнены строго и неукоснительно, – отметил Виталий Долженко.

Управлением производства ведает цифровая система SCADA, дополненная инструментами искусственного интеллекта. Она позволяет контролировать технологические процессы, а значит, поддерживать стабильность производства. Для молочной отрасли, где особенно важны соблюдение температурных режимов и качество сырья, это имеет принципиальное значение.

Отдельное внимание на молочном заводе уделено лабораторному контролю. На предприятии оборудованы лаборатории для проверки поступающего молока, проведения микробиологических и физико-химических исследований. Причем контроль предусмотрен на разных этапах – от приемки сырья до выпуска готовой продукции.

Несмотря на высокий уровень автоматизации, без специалистов производство не обходится. Открытие завода позволило создать до 60 рабочих мест, из которых 40 уже заняты. Часть сотрудников прошла обучение в Китае и других странах, осваивая работу на современном оборудовании.

Еще один вопрос, который неизбежно возникает при появлении нового производителя, – цена. Молочный рынок Астаны уже достаточно насыщен, и покупателю есть из чего выбирать. Поэтому новому бренду предстоит конкурировать не только в качестве и ассортименте, но и в стоимости продукции.

В компании рассчитывают, что расположение завода непосредственно в Астане позволит предельно минимизировать логистические расходы. Дополнительную экономию призвана обеспечить автоматизация, снижающая производственные издержки. Все это, по замыслу руководства, позволит предложить покупателям конкурентоспособные цены. При этом Виталий Долженко не рассматривает других производителей молочной продукции исключительно как рыночных конкурентов.

– Мы глубоко уважаем всех наших коллег, считаем, что места на рынке хватит всем. Потребитель сам примет решение, что лучше, как и какую продукцию захочет покупать, – поделился он.

Появление нового молочного предприятия имеет значение и с точки зрения импортозамещения. Чем больше молочного сырья перерабатывается внутри республики, тем шире возможности для отечественных животноводческих хозяйств. Для покупателей это прежде всего дополнительный выбор на полках магазинов.

Пока основные планы компании связаны со столичным рынком. Именно здесь продукция «Несибе» должна закрепиться в первую очередь. В дальнейшем географию поставок намерены расширить на Караганду, Павлодар и Петропавловск.

Есть планы и по освоению выпуска молочных продуктов с более высокой добавленной стоимостью, в том числе высокобелковой и безлактозной продукции. Такие продукты питания позволят расширить ассортимент и войти в новые потребительские сегменты. Однако руководство компании предпочитает не забегать вперед. Вопросы дальнейшей модернизации, наращивания мощностей и выхода на зарубежные рынки пока остаются в перспективе.

– Про наращивание объемов и выход на зарубежье пока говорить рано, нужно сегодня запустить все то, что имеем, на полную мощность, – считает директор RnR Group.

А насколько успешно бренд «Несибе» сможет конкурировать с другими продовольственными брендами, покажет спрос. В конечном счете именно покупатель решит, какое молоко окажется на его столе.