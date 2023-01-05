Молоковоз съехал в кювет на трассе в СКО

Водитель направлялся за молоком в село Возвышенское из Петропавловска.

Фото: ДП СКО

Более 12 часов простоял молоковоз в глубоком снегу в районе имени Г.Мусрепова в Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

По информации полицейских, на 780 километре автодороги Екатеринбург - Алматы "КамАЗ" с цистерной в условиях метели съехал в кювет. Водитель направлялся за молоком в село Возвышенское из Петропавловска.

О застрявшем грузовике сотрудникам полиции сообщил водитель дорожной техники.

Ожидая, пока не утихнет буран, сотрудники батальона патрульной полиции обеспечивали безопасность движения на данном участке, затем обратились за помощью в местное ТОО "Возвышенское". Руководство предприятия направило на место гусеничный трактор, экскаватор и 2 погрузчика. К обеду грузовик вытащили из сугроба.

Полицейские напоминают, что за выезд на закрытые автодороги предусмотрена административная ответственность.