Молоковоз съехал в кювет на трассе в СКО

Водитель направлялся за молоком в село Возвышенское из Петропавловска.
Более 12 часов простоял молоковоз в глубоком снегу в районе имени Г.Мусрепова в Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
По информации полицейских, на 780 километре автодороги Екатеринбург - Алматы "КамАЗ" с цистерной в условиях метели съехал в кювет. Водитель направлялся за молоком в село Возвышенское из Петропавловска.
О застрявшем грузовике сотрудникам полиции сообщил водитель дорожной техники.
Ожидая, пока не утихнет буран, сотрудники батальона патрульной полиции обеспечивали безопасность движения на данном участке, затем обратились за помощью в местное ТОО "Возвышенское". Руководство предприятия направило на место гусеничный трактор, экскаватор и 2 погрузчика. К обеду грузовик вытащили из сугроба.
Полицейские напоминают, что за выезд на закрытые автодороги предусмотрена административная ответственность.