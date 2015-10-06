Момент истины для Кыргызстана Свежий выпуск 470 Михаил ТЁ, наш специальный корреспондент, Бишкек

Накануне выборов во время пресс-конференции первый вице-премьер Кыргызской Республики Тайырбек Сапашев сообщил, что внедрение новых технологий в избирательном процессе, а именно – идентификации личности по биометрическим данным, направлено на повышение точности списка избирателей и совершенствование системы подсчета голосов. Следовательно, и на улучшение качества проведения самих выборов.

– Определение личности по отпечаткам пальцев применялось и ранее, но в других сферах. Мы решили использовать биометрические данные шире. Это веление времени, – сказал Т. Сапашев. – Наша главная цель заключается в том, чтобы результаты голосования отражали реальную общественно-политическую атмосферу в стране. Эти выборы станут для Кыргызстана проверкой на проч­ность демократических устоев общества.

Предварительно правительством и ЦИК Кыргызстана была проведена огромная работа по составлению списка граждан, имеющих право голоса. Их оказалось почти 2,8 млн человек. Все они прошли процедуру сдачи биометрических данных.

В стране создали 2 374 избирательных участка. Для граждан, находящихся за пределами государства, были оборудованы 36 участков в 26 странах мира при дипломатических и консульских учреждениях. Таких, по сообщению статсекретаря министерства иностранных дел КР Данияра Сыдыкова, оказалось свыше 15 тыс. человек.

Каждый участок был оснащен компьютерами и специальным оборудованием, позволяющим считывать отпечатки пальцев избирателей, а также автоматизированными считывающими урнами (АСУ), способными вести подсчет бюллетеней в реальном времени. Для их обслуживания в течение трех месяцев подготовлено 10 тыс. операторов.

– Не секрет, что из-за фальсификации результатов выборов, проведенных в прошлые годы, в Кыргызстане два раза была смена власти. Поэтому для нашей страны данные выборы имеют большое значение, – сказал председатель Центральной избирательной комиссии КР Туйгунаалы Абдраимов. – Нынешняя власть пользуется высоким доверием у кыргызстанцев. Чтобы сохранить и укрепить его, предложено провести выборы с применением новых технологий.

...В день выборов с восьми утра на избирательные участки столицы Кыргызстана хлынул первый поток местных жителей. Отрадно было видеть активную гражданскую позицию горожан. Среди голосующих были и учащаяся молодежь, и трудящаяся часть населения, и пожилые люди. День выдался теплым, на участках была слышна музыка, поэтому люди шли с приподнятым настроением, словно на праздник.

– Никогда такого не было, чтобы с раннего утра была такая активность. Безусловно, это радует. Думается, это связано или с хорошо проведенной агитацией, или проявленным интересом населения к самой технологии выборов. Новая система намного облегчает работу комиссии, к тому же дает защиту прав избирателей, – поделилась своим мнением председатель участковой избирательной комиссии № 1329 Шайло Асаналиева.

Процедура голосования проходила в несколько этапов. Сначала избирателям необходимо было пройти идентификацию по биометрическим данным. В случаях, когда ридер по разным причинам не считывал отпечатки пальцев, использовали паспортные данные избирателей. После чего операторы городской регистрационной службы выдавали им специальные чеки со своей подписью. С ними граждане подходили к членам избирательной комиссии, находили себя в списке на бумажном носителе, ставили подпись, которая заверялась подписью члена комиссии, и только потом получали бюллетень. Свой выбор избиратели делали в кабинках, где пользовались специальным маркером. Как выяснилось, АСУ распознает только его. В конце дня на чеках председателями избирательных комиссий проставлялась печать – еще одна мера контроля. Кстати, в случаях сбоя устройства использовались традиционные стационарные урны.

Всего в бюллетенях значились 14 кандидатов от 14 политических партий. Среди них были лидеры партий Чыныбай Турсунбеков («СДПК»), Мыктыбек Абдылдаев («Бир Бол»), Арсланбек Мадиев («Аалам»), Чынара Шейшекеева («Замандаш»), Исмаил Исаков («Азаттык»), Омурбек Бабанов («Республика-Ата Журт»), Омурбек Текебаев («Ата-Мекен»), Канатбек Исаев («Кыргызстан») и другие.

Общее число международных наблюдателей, выразивших намерение вести наблюдение за выборами, составило более 600 человек из 69 стран мира. Аккредитацию прошло свыше 20 иностранных средств массовой информации.

– В качестве международного наблюдателя я здесь уже в пятый раз. Удивлен большим количеством голосующих и наблюдателей от различных организаций и партий, – говорит представитель ОБСЕ, вице-президент группы «Франция – Казахстан» Мишель Вуазен. – С утра мы с коллегой посетили пять избирательных участков. Никаких проблем, ошибок или нарушений не обнаружили. В некоторых европейских странах тоже введена система электронного голосования. Но такую усовершенствованную процедуру увидел впервые.

Контроль и наблюдение за законностью выборов вели и представители около 50 национальных, общественных и международных организаций Кыргызстана.

– Подготовка населения к выборам проведена на высоком уровне. Информирование о процедуре голосования шло активно через местные СМИ. В адрес членов комиссии замечаний нет, все акты составлены и подписаны. Количество голосов и избирателей совпадает, – сказал наблюдатель Майрамбек Бекмурат уулу, представляющий партию «Ар-Намыс».

По предварительным итогам, выданным автоматизированной системой ЦИК КР, в парламентских выборах приняли участие почти 1 млн 590 тыс. избирателей, что составляет 57,56% от общего числа. Наибольшее число голосов (27,44%) собрала Социал-демок­ратическая партия Кыргызстана, которую до избрания президентом возглавлял Алмазбек Атамбаев. Помимо нее, в парламент проходят партии «Республика-Ата Журт» (20,07%), «Кыргызстан» (12,87%), «Онугуу-Прогресс» (9,3%), «Бир Бол» (8,5%) и «Ата-Мекен» (7,75%), преодолевшие республиканский семипроцент­ный барьер. Окончательные цифры ЦИК огласит позднее.



