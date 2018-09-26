Момент, когда жена убегает от мужа за минуту до жуткой смерти, попал на видео
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Камера видеонаблюдения сняла последние минуты жизни девушки, которую избил до смерти собственный муж. На кадрах видно, как Татьяна Спитзнер пытается убежать от Луиса Менвайлера через подземный гараж. Жертва бежит в лифт, где мужчина избивает ее руками и ногами, а после выкидывает мертвое тело с балкона четвертого этажа, сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.
После того как 32-летний преподаватель биологии в университете в Южной Бразилии избавился от тела, он вытер все кровавые следы со стен. Во время допроса Луис заявил, что его супруга покончила с собой, но судебно-медицинская экспертиза показала, что погибшая умерла от удушья.
На горле 29-летней жертвы были следы от рук, а подъязычная кость, которая находится в передней части шеи, была сломана. Кроме того, у нее зафиксировали множественные переломы и на других частях тела. Также не было найдено следов адреналина и кортизола в ее организме, которые указывали бы на страх от падения на землю. Таким образом, Татьяна была уже мертва, когда ее выбрасывали из окна.
Один из свидетелей рассказал, что после случившегося Луис кричал: "Любовь моя, проснись!" Также, по словам друзей погибшей, Татьяна не раз жаловалась на жестокость своего супруга, который поднимал на нее руку. Поводом для ссоры в тот вечер послужили фото другой женщины, которая были на телефоне Луиса.