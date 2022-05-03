Момент получения взяток командиром роты МПС попал на видео в Шымкенте

В городе Шымкенте за взяточничество задержан с поличным командир роты полка патрульной полиции местной полицейской службы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

«27 апреля департамент Антикоррупционной службы по городу Шымкент в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве между Агентством по противодействию коррупции и Министерством внутренних дел, совместно с управлением собственной безопасности Департамента полиции города Шымкента при получении взятки с поличным от подчиненных в размере 178 тысяч тенге за покровительство по службе изобличен командир 4-ой роты полка патрульной полиции местной полицейской службы майор полиции К. Алимханов, последний задержан.

Выявлены дополнительные факты ежемесячных поборов взяток с мая 2021 года по апрель 2022 года Алимхановым от своих сотрудников для руководства полка за общее покровительство», – сообщили в ведомстве.

Зафиксированы факты получения Алимхановым взятки в 130 тысяч тенге в группе лиц по предварительному сговору с инспекторами роты за непривлечение к административной ответственности лиц за вождение автотранспорта в нетрезвом состоянии.

Также установлено, что Алимханов систематически получал взятки в размере 2 тысяч тенге от подчиненных за предоставление предусмотренных законом выходных дней.

Судом в отношении Алимханова избрана мера пресечения «содержание под стражей». Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Совместная работа Антикоррупционной службы и МВД по выявлению и пресечению фактов коррупции будет продолжена, заключили в ведомстве.