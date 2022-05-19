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Момент судьбоносного выбора
Вероника Мелль

На республиканском референдуме 5 июня казахстанцы будут выбирать будущее страны, и активное участие во всенародном голосовании – это гражданский долг каждого казахстанца, считают представители творческой и научной интеллигенции.

Вопросы, касающиеся проведения всенародного голосования и внесения поправок в Конституцию Казахстана, обсуждены на встрече членов Республиканского штаба общественной поддержки референдума с представителями интеллигенции и работниками организаций культуры города Нур-Султана. Встреча прошла в Национальной академической библиотеке.

Как отметил председатель республиканского штаба Тулеубек Мукашев, до проведения референдума по поправкам в Конституцию осталось чуть больше двух недель.

– Принять активное участие в этом историческом для нашей страны событии – гражданский долг каждого казахстанца, – заявил Тулеубек Мукашев. – Это будет важный момент и для сегодняшних, и для будущих поколений казахстанцев, момент, когда решается судьба страны.

Он сообщил, что сейчас во всех регионах члены штабов общественной поддержки референдума организуют встречи, семинары и тренинги, где объясняют суть изменений Конституции и дают ответ на главный вопрос: почему казахстанцам так важно принять участие во всенародном голосовании?

Участники встречи представили свое видение реализации программы политических реформ и всеобщего волеизъявления граждан. Доктор юридических наук, научный и общественный деятель Есберген Алауханов подчеркнул важность информационно-разъяснительной работы.

– Грамотные и понятные разъяснения должны дойти до каждого жителя отдаленного аула. Если сравнивать с тем, что было 10-15 лет назад, сейчас эту работу провести намного проще, у нас есть такой ресурс, как социальные сети, которые помогают быстро распространить информацию. У людей на самом деле много вопросов. Почему именно сейчас мы корректируем Конституцию? Какая в этом необходимость? Очень важно донести до людей, что в эпоху перемен внесение изменений в Основной закон – веление времени, потребность общества, которое динамично развивается, и закон должен соответствовать современным реалиям, – считает доктор юридических наук.

Свое видение демократических реформ и всенародного участия в решении вопроса конституционных поправок на встрече также представили главный редактор республиканской газеты «Астана ақшамы» Кыдыр Еркин, руководитель республиканского центра «Парасат жолы», писатель, общественный деятель Садибек Тугел и другие представители интеллигенции, видные общественные и научные деятели.

Как было отмечено в ходе дискуссии, Казахстан избрал демократический путь развития. Это необходимое условие для того, чтобы однажды наша страна вошла в ряды передовых развитых государств мира. Главная суть и смысл демократии – активное и ответственное участие граждан в принятии ключевых государственных решений. Одна из важнейших возможностей такого участия – референдум.

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