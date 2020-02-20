МОН подало в суд на Университет "Астана"

Фото: tdp-moskva.ru
Министерство образования и науки РК подало исковое заявление в суд на Университет "Астана", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Университет "Астана" препятствовал проверке МОН РК и не предоставил документы в соответствии с предметом контроля. По факту воспрепятствования должностным лицам при осуществлении государственного контроля был составлен протокол об административных нарушениях по части 1 статьи 462 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". В настоящее время, согласно требованиям КоАП материалы административного дела направлены для рассмотрения в суд", - говорится в сообщении.
Отметим, что в 2019 году Университет "Астана" по итогам оценки степени риска образовательной деятельности был отнесен к высокой степени риска. В связи с этим, вуз был включен в перечень организаций образования, подлежащих профилактическому контролю в первом полугодии 2020 года.
"12 февраля университет был уведомлен о проведении профилактического контроля. На следующий день соответствующий акт был зарегистрирован в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. После ознакомления с актом 17 февраля Университет был обязан обеспечить Комиссии беспрепятственный доступ в помещения и представлять необходимые документы либо их копии в соответствии с предметом контроля", - добавили в пресс-службе.
Однако, по данным МОН РК, Университет в нарушение подпунктов 1) и 2) пункта 2 статьи 155 Предпринимательского кодекса РК не предоставил Комиссии соответствующие документы, в связи с чем в МОН было принято решение подать в суд исковое заявление на данное учебное заведение.