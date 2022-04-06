Министерство образования и науки настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу.

Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова, отвечая на вопросы пользователей TikTok на странице данного ведомства bilim_gylym, рассказала, как будет организована работа летних школ.

Учебный год традиционно завершится 25 мая. Соответствующий приказ уже подписан министром. После этого ученики 9-х и 11-х классов начнут сдавать экзамены, а для остальных учащихся будет организована летняя школа, которая продлится до 17 июня.

– Летняя школа – это прекрас­ная возможность подтянуть свои знания, восполнить пробелы. Мы же знаем, что пандемия не лучшим образом отразилась на учебе. В некоторых странах, чтобы решить эту проблему, продлевают учебный год. Мы же организовали летнюю школу. Поэтому настоятельно рекомендуем всем школьникам посещать летние занятия, – сказала Гульмира Каримова.

Она отметила, что летняя школа не будет проходить в формате привычных уроков. Для удобства детей будет организован гибкий график занятий по основным дисциплинам. Они будут проводиться в том числе в виде походов в музеи и на экскурсии.

– Учеба в летней школе не будет оцениваться, также не будет домашних заданий, – пояснила Гульмира Каримова. – Будут созданы все условия для того, чтобы учеба в это время года была максимально интересной и познавательной. Мы знаем, что некоторые дети ходят на платные курсы к репетиторам и получают дополнительные знания. И летняя школа – тоже отличная возможность сделать это, тем более что сами учителя знают сильные и слабые стороны учеников.

Летняя школа будет организована для всех детей. Однако если будут возникать непредвиденные обстоятельства, то окончательное решение по ее посещению принимают родители и школьники. Учителя пос­ле летней школы отправятся в 56-дневный отпуск.