Общество
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
Власова Александра
корреспондент

Министерство образования и науки настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу.

Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова, отвечая на вопросы пользователей TikTok на странице данного ведомства bilim_gylym, рассказала, как будет организована работа летних школ.

Учебный год традиционно завершится 25 мая. Соответствующий приказ уже подписан министром. После этого ученики 9-х и 11-х классов начнут сдавать экзамены, а для остальных учащихся будет организована летняя школа, которая продлится до 17 июня.

– Летняя школа – это прекрас­ная возможность подтянуть свои знания, восполнить пробелы. Мы же знаем, что пандемия не лучшим образом отразилась на учебе. В некоторых странах, чтобы решить эту проблему, продлевают учебный год. Мы же организовали летнюю школу. Поэтому настоятельно рекомендуем всем школьникам посещать летние занятия, – сказала Гульмира Каримова.

Она отметила, что летняя школа не будет проходить в формате привычных уроков. Для удобства детей будет организован гибкий график занятий по основным дисциплинам. Они будут проводиться в том числе в виде походов в музеи и на экскурсии.

– Учеба в летней школе не будет оцениваться, также не будет домашних заданий, – пояснила Гульмира Каримова. – Будут созданы все условия для того, чтобы учеба в это время года была максимально интересной и познавательной. Мы знаем, что некоторые дети ходят на платные курсы к репетиторам и получают дополнительные знания. И летняя школа – тоже отличная возможность сделать это, тем более что сами учителя знают сильные и слабые стороны учеников.

Летняя школа будет организована для всех детей. Однако если будут возникать непредвиденные обстоятельства, то окончательное решение по ее посещению принимают родители и школьники. Учителя пос­ле летней школы отправятся в 56-дневный отпуск.

Популярное

Все
Плохое качество дорог за миллиарды тенге возмущает жителей Шымкента
25 паводкоопасных участков выявили в Нур-Султане
Павлодарцы по-прежнему не могут влиять на городские инфраструктурные решения
Несмотря на тотальный рост цен, для земледельцев Костанайской области все складывается удачно
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
Большие планы по импортозамещению планирует реализовать Казахстан
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Срыва посевной в Павлодарской области удалось избежать
Популярный актауский яхт-клуб вновь заявляет о давлении акимата
Аварийные отключения питьевой воды произошли в Мангистауской области
Человечество продолжает активно менять климат и загрязнять природу – обзор
Фермеры Мангистау ищут способы избежать наказания за ДТП
Книжно-документальные выставки в честь 125-летия Ауэзова открылись в НАБ РК
Казахстанский таеквондист Адилет Базарбаев стал обладателем серебряной медали на международном турнире
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Гражданское общество в Казахстане долгое время находилось под контролем власти – общественник
Как работают общественные советы в Казахстане и почему их нередко критикуют
Двоевластие в турнире
​​​​​​​Рискованная рыбалка
​​​​​​​Учесть палитру мнений
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
Казахстанец погиб в Бангладеш
Айдар Махметов: нельзя ограничивать в коммерческой поддержке наших спортсменов-любителей
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии

Читайте также

Общество
Как работают общественные советы в Казахстане и почему их н…
Общество
Гражданское общество в Казахстане долгое время находилось п…
Общество
Фермеры Мангистау ищут способы избежать наказания за ДТП
Общество
Павлодарцы по-прежнему не могут влиять на городские инфраст…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021