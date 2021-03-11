МОН РК не поддерживает приватизацию музыкальных школ Алматы

Жанат Тукпиев
Фото: Almaty.tv
Министерство образования и науки РК не поддерживает приватизацию музыкальных школ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Эти объекты относятся к системе дополнительного образования, и обеспокоенность педагогов и родителей, чьи дети посещают музыкальные кружки, понятна. Наоборот, необходимо развивать имеющиеся государственные организации дополнительного образования. Кроме того, нужно дополнительно привлекать бизнес для создания и открытия новых дополнительных объектов по принципу ГЧП, тем более, что в этом году приняты поправки в Закон "Об образовании", на основании которых акиматы могут размещать госзаказ и создавать условия для посещения детьми кружков и секций в частных развивающих центрах", – говорится в сообщении.

Напомним, 4 марта появилась информация о продаже трех музыкальных школ в Алматы в руки частников. Это вызвало большой резонанс. Родители детей, которые учатся в Детской музыкальной школе №1, выступили против передачи учебного заведения в конкурентную среду. По их мнению, это может привести к разрушению сложившейся за долгие годы системы музыкального образования.

