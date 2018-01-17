МОН РК предложило ввести добровольное использование английского языка в школах
Министерство образования и науки РК предлагает вынести на всенародное обсуждение вопрос добровольного введения преподавания предметов на английском языке в школах, передает МИА "Казинформ".
"Мы очень много разговаривали с родителями, директорами школ, учителями, детьми. Министерство выносит на обсуждение такое предложение – с 2018 года ввести принцип добровольности на какое-то определенное количество лет. То есть, если школа, дети будут готовы, учителя подготовлены, родители согласны, тогда пусть они по своему желанию вводят английский язык для преподавания", – сказал министр Ерлан Сагадиев, выступая в ходе семинара-совещания по обсуждению Послания Президента народу Казахстана.
Теперь нужно решить, как будет действовать временная мера. Во-первых, в каких классах будут внедрять изучение предметов на английском языке.
Во-вторых, будет ли определено минимальное количество предметов, которые школы будут обязаны преподавать на английском языке с 2019 года. Глава МОН РК отметил, что наиболее яркое предложение, которое прозвучало среди обсуждений, – это ввести один обязательный предмет в 10-11 классе. Если школы захотят, то могут ввести преподавание на английском языке всех четырех предметов (это максимальное количество) – физики, химии, биологии, информатики.
В-третьих, за 2,5 месяца нужно достучаться до малокомплектных школ и узнать их мнение.