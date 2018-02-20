МОН РК утвердил перечень документов, который обязаны заполнять учителя
Лаура Тусупбекова
Министерство образования и науки РК определило пять документов, которые обязаны заполнять учителя. Об этом в ходе заседания в Мажилисе РК сообщил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По информации Аймагамбетова, соответствующий приказ главы МОН утвержден в январе 2018 года.
"Мы решили регламентировать количество документов, которые обязаны заполнять учителя. Заполнение других документов строго запрещается, и мы будем за этим следить. Учитель должен вести только календарно-тематическое планирование, поурочное планирование, школьный журнал, дневник и суммативное оценивание. Все остальные документы, которые в каких-то школах вводили директора, мы признали незаконными", – сказал Асхат Аймагамбетов.
Он отметил, что следить за исполнением данной нормы будут специальные департаменты по контролю.