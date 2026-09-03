Монеты $1 с изображением Трампа выпустили в США

США
Айман Аманжолова
корреспондент

Это первый случай за последние 100 лет, когда на монетах появляется изображение живущего президента

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Монетный двор США выпустил в продажу памятную монету номиналом $1 с изображением американского президента Дональда Трампа, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

На лицевой стороне новой монеты размещен портрет Дональда Трампа в профиль, надписи «Liberty», «In God We Trust» и годы существования США (1776–2026). На обратной стороне изображена Большая печать США с цифрой 250 на щите у орлана.

Монета изготовлена из сплава меди, цинка, марганца и никеля. Как заявили в Монетном дворе США, она «отражает дух, гордость и наследие нации, приближающейся к своему знаковому юбилею». Изначально Монетный двор предлагал в продажу 25 таких монет за $61 или 100 монет за $154,5. Но через несколько часов после старта продаж все было раскуплено.

В предыдущий и единственный раз в США монеты с изображением живущего президента выходили в 1926 году. Их выпустили в честь 150-летия независимости США. На лицевой стороне той монеты были изображены в профиль первый президент США Джордж Вашингтон и тогдашний президент Калвин Кулидж.

 

#США #Трамп #монета

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