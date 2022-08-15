Монеты эпохи Золотой Орды нашли при раскопках в СКО

Редкие монеты, отчеканенные в столице Золотой Орды, найдены в ходе раскопок археологического памятника Кызыл-Оба на территории Северо-Казахстанской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В Уалихановском районе Северо-Казахстанской области продолжаются раскопки на месте руин мавзолея, считающегося образцом степного зодчества. Стены исторического памятника сложены из квадратного кирпича, произведенного по "золотоордынскому стандарту". Толщина стен доходила до трех метров.

"Такие памятники проектировались, строились по чертежам, - утверждает руководитель археологической экспедиции Тимур Смагулов. - Это работа профессиональных архитекторов. Сам факт наличия такого сооружения говорит о том, что в 14 веке на территории Северного Казахстана работали профессиональные архитекторы и строители, которые в совершенстве владели строительным искусством".

Мавзолей возведен в XIV веке, принадлежал он элите Золотой Орды. По мнению археологов, в средневековой усыпальнице захоронены представители династии Джучи хана. Рядом с мавзолеем расположены еще 10 мазаров.

Археологи предполагают, что в золотоордынскую эпоху здесь размещался крупный культурно-политический и сакральный центр кочевников, населявших степи Северного Казахстана и Западной Сибири. Об этом свидетельствуют остатки ремесленных мастерских, обжиговых печей, древней ирригационной системы (арыков и водоподъемных механизмов).

В новом археологическом сезоне на территории Кызыл-Оба найдены золотые украшения (серьга, нашивные бляшки), а также серебряные монеты периода правления хана Узбека, отчеканенные в столице Золотой Орды. Эти монеты считаются редкими.

Теперь ученых занимает вопрос, какими ремеслами занимались в начале 14 века на территории современной Северо-Казахстанской области, если здесь оказались столь редкие монеты? Возможно, что по данному региону проходил участок крупного торгового пути.