Монеты, посвященные Победе Свежий выпуск Алла ДЕМЕНТЬЕВА, Алматы

На лицевой стороне серебряной монеты изображены герб Казахстана в обрамлении орнаментальной восьмиконечной розетки и надписи «Қазақстан Ұлттық Банкі» на государственном языке, номинал, товарный знак Казахстанского монетного двора.

На реверсе серебряной монеты, который идентичен оборотной стороне монеты из нейзильбера, отчеканено изображение фрагмента мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы, даты «1945» и «2015». Серебряные монеты выпущены тиражом 7 тыс. штук, из нейзильбера – 100 тыс.



